Abel considera que las medidas del Gobierno respecto a Haití son improvisadas

Abel Martínez se ha destacado en su discurso político por sus posiciones firmes frente al tema haitiano. Actualmente, el conflicto entre los dos países por la decisión de Haití de construir un canal en el río Masacre, ha colocado el problema como el principal tema de la agenda nacional.

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al participar en la entrevista especial de elCaribe y CDN, detalló de manera amplia su visión sobre el problema, la forma en que lo enfrentaría y evaluó las políticas que el gobierno del presidente Luis Abinader ha implementado para enfrentar el conflictivo y delicado tema para la República Dominicana.

“Es un tema delicado, es un tema en el que no solo debe involucrarse el Gobierno porque es un asunto de país, por eso hemos dicho que debe dejarse de lado la política electorera; el tiempo en estos trece días nos ha dado la razón, las medidas tomadas por el Gobierno fueron fruto de la improvisación, algunos mencionan que con algún toque de mercadeo y marketing político; pero si queremos verlo con una actitud más sana, vamos a decir que fue fruto de una emoción que llevó al actual gobierno a tomar medidas torpes que no han logrado ni mínimamente resolver el problema que se pretende resolver”, apuntó.

Martínez también cuestionó el amplio despliegue militar en la frontera. “Hay un conflicto por la desviación de un río que el propio gobierno en 2021 dio aquiescencia al gobierno haitiano o a quienes lo estuvieran construyendo diciendo que no afectaba el cauce y ese fue un error que hay que corregir”, observó el también alcalde de Santiago.

Agregó: “Usted se pregunta, si esa masa pobre, que generalmente es la mayoría en Haití, se está muriendo de hambre, para dónde va a coger; y si esas turbas, masas humanas deciden arrancar para la República Dominicana, qué van a hacer esos tanques de guerra; qué va a hacer el Ejército Dominicano, les va a disparar; hay que tomar decisiones firmes, pero también decisiones frías”, sostuvo.

Abel Martínez añadió que el cierre del mercado binacional no es una presión al gobierno de Haití.

“Ahí los afectados, en primer lugar, son los pobres ciudadanos haitianos que no tienen dónde comprar sus alimentos, pero también los productores dominicanos que mueven millones de pesos diarios, y a la semana de manera favorable y exitosa para la República Dominicana”, expuso el dirigente del PLD.

Sostuvo que lo que se debe cerrar no es el mercado sino el trasiego ilegal de haitianos por la frontera. “Esas mafias que operan trayendo ilegales hacia la República Dominicana de manera constante; hay que cerrar la trata de personas y los contrabandos; hay que cerrar esa mafia legalizada, aunque se escuchen disparejas esas dos palabras, de visas casi de manera permanente, que han producido casi 80 millones de dólares que van a un grupo de personas; hay que cerrar todo eso, hay que poner un muro a todo eso, no blocks y malla ciclónica; el muro debe ser jurídico, debe ser económico, el muro debe ser de respeto de la ley; el muro debe ser de soberanía y de identidad, y cada día en eso estamos peor”, consideró.

Fue reiterativo en insistente en que se debe cerrar el negocio de “emitir visas al vapor que parecen más empresas recaudatorias de dólares para beneficio de quienes controlan esas mafias”.

A pesar de que consideró que el gobernante usó un escenario incorrecto para llamar a un diálogo a todos los actores políticos porque lo hizo en un mitin que encabezó en San Cristóbal, Martínez dijo que está de acuerdo con el llamado que hizo Abinader el pasado domingo.

“Con adeptos electorales, hizo una propuesta de que nos uniéramos todos, yo estoy de acuerdo; debemos unirnos como país, buscar la solución que sea más favorable a la República Dominicana; vamos a evitar ese conflicto”, opinó el candidato del PLD. Insistió en que piensa firmemente en que la parte política del tema debe dejarse de lado.

¿Cómo enfrentaría la crisis por el canal?

“El mercado nunca debió cerrarse”, fue la primera frase de Abel Martínez al responder la pregunta sobre cómo enfrentaría el conflicto por la construcción del canal en el Masacre del lado haitiano.

“El mercado comercial transnacional no debió cerrarse, no solo es Jimaní, es que en Pedernales, Dajabón, Elías Piña, Independencia, están sufriendo las consecuencias de no poder vender sus productos; hay productores de huevo que tienen dos millones de huevos que se les están dañando porque venden millones todas las semanas; eso no debió hacerse porque eso afecta a la República Dominicana”, consideró.

El segundo punto que puso sobre la mesa al responder la pregunta, es que debió primero agotarse la vía del diálogo. “Entiendo que el primer paso siempre en una relación entre países siempre debe ser el diálogo, franco, sincero, de respeto y eso debió agotarse de manera clara y transparente”, dijo.

Sostuvo que el intento que se hizo el gobierno por sostener conversaciones, agravó más la situación. “El gobierno dominicano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de admitir que Haití no estaba violando el tratado de 1929, ya le estaba dando lugar a que continúe haciendo lo que nosotros consideramos que es incorrecto; entiendo que el río debe ser usado por los dos países sin que uno afecte al otro, eso se puede y hay casos de otros países que comparten en la frontera caudales de río y lo hacen con organización sin que existan mayores conflictos”, expresó el dirigente del PLD.

Abel Martínez también dijo que aunque no es el gobierno haitiano el que está levantando la obra de canalización del Masacre, ya se sumó a respaldar la obra.

“Son sectores privados de la República de Haití, aunque el gobierno ya se ha sumado al apoyo de la construcción privada; hay que establecer mecanismos de diálogos con árbitros internacionales, y no hablo de llegar al arbitraje, no; hay organismos como la propia OEA, Organización de Estados Americanos, que dirimen conflictos y esa parte aún no se ha agotado, dirimen conflictos entre gobiernos, y eso no se ha agotado”, subrayó.

Martínez insistió en que la OEA tiene capítulos para dirimir ese tipo de conflictos. Igualmente, dijo que el país no debió cerrarse y tomar medidas apresuradas por lo que se ha provocado es que Haití se unifique para apoyar la construcción del canal.

“En nada ellos se unifican; hay bandas, el gobierno con una autoridad muy mermada; una diáspora y una diplomacia que funciona a la perfección en Haití en contra de la República Dominicana, sin embargo, por las medidas apresuradas del gobierno actual, nos volamos los pasos del diálogo, de la diplomacia y de buscar las alternativas de poder solucionar el conflicto sin tener que llegar a tomar las medidas extremas que se han tomado”, puntualizó Martínez.

Apoyarán medidas del Gobierno

El candidato presidencial del PLD dijo que tanto él como su partido están en la disposición de apoyar las medidas que emanen del Gobierno para resolver el conflicto por la construcción del canal.

Dijo que a eso obedece su propuesta de sugerir al gobernante que integre una comisión para tratar el tema. Según su propuesta los comisionados serían la vicepresidenta, Raquel Peña, que la dirigiría y estaría integrada por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa; expertos en temas haitianos como el exembajador Alberto Despradel; involucrar por la autoridad moral que tienen, a la Conferencia del Episcopado Dominicano en la persona del obispo Héctor Rafael Rodríguez.

La propuesta incluye al presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, (Codue), representado por el pastor Feliciano Lacen.

“Un problema en Haití desestabiliza RD”

El candidato presidencial del PLD insistió en que el agravamiento del conflicto en Haití a quien más afecta es a la República Dominicana.

“Haití está en una situación prácticamente insalvable desde hace mucho tiempo; matan sus presidentes, el gobierno no tiene autoridad, las bandas son las que controlan; en República Dominicana aunque hay situaciones y un colapso de la economía vivimos en una democracia, con sectores pujantes, productivos”, sostuvo. Agregó que aunque el país no está en un buen momento económico, la República Dominicana tiene una de las economías más estables de la región.

“Un problema en Haití trae desestabilización a la república Dominicana; y ante los ojos de la comunidad internacional, las víctimas, y no es así, son los haitianos, no obstante no hay un reconocimiento de que la República Dominicana ha cargado por mucho tiempo con ese pesado fardo que significa que en Haití sea un Estado fallido; nosotros somos la víctima porque hemos tenido que cargar con ese peso”, subrayó.

Fue insistente en que el conflicto con el vecino país no debe politizarse y debe excluirse el marketing político en la solución.

Por: Yanessi Espinal / elCaribe