8 de marzo: Día Internacional de la Mujer

Santo Domingo, RD.- Este lunes se celebra el Día Internacional de la Mujer, una tradición que se celebra el 8 de Marzo desde 1975, cuando fue establecida esta fecha por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Es un día que recuerda la lucha de las mujeres y la constante búsqueda de la equidad de género. Vale la pena recordar sus orígenes.

Este día tiene sus antecedentes en las múltiples manifestaciones a finales del siglo XIX y principios del XX mujeres que reclamaban por sus derechos, en especial el derecho a voto, a la igualdad entre sexos y a mejores condiciones de trabajo.

La mujer en República Dominicana

“La mujer, con un 52% supera al hombre en el padrón electoral, lo que indica que el voto femenino es decisivo para ganar unas elecciones en el país”, así lo destaca la educadora Eleanor Grimaldi Silié.

En su libro Las Mujeres y la Patria, Silié indica que aún ”las reminiscencias o presencia del machismo, la violencia, la droga, el alcohol, el robo, la violencia doméstica, son símbolos de atropellos contra la mujer”.

Asimismo, cree que urge hacer un alto a los múltiples asesinatos de mujeres a manos de sus compañeros sentimentales, ya que tanto el hombre y la mujer son seres que se complementan y necesarios para el ejercicio de la vida nacional.

Historia de esta conmemoración

La primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora tuvo lugar el 19 de marzo 1911 en Alemania, Australia, Dinamarca y Suiza y su conmemoración se ha extendido a numerosos países.

En 1975 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y dos años más tarde este organismo proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.

La conmemoración de este día hace referencia a los hechos que sucedieron un 8 de marzo del 1908, donde murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva York en un incendio.

Según los relatos las trabajadoras se sublevaron en protesta tras negarse a continuar trabajando encerradas por jornadas de más de 12 horas a cambio de un mísero salario e infames condiciones de trabajo.

Alrededor de 15, 000 obreras demandaban mejores salarios y condiciones laborales y al realizar las manifestaciones fue provocado un incendio donde fallecieron cientos de estas mujeres.

Muchas de aquellas mujeres al no tener otra vía de escape saltaron desde pisos superiores hacia el pavimento en un intento desesperado de escapar de las llamas que consumían a sus compañeras. El hecho conmocionó no solo a Estados Unidos, si no que al mundo entero.

Luego de este acontecimiento, miles de mujeres demandan nuevos derechos, defienden los que obtienen y luchan contra aquellas leyes que las discriminen o que rechacen el principio de igualdad entre hombres y mujeres.

El movimiento internacional en defensa de los derechos de la mujer es creciente y es reforzado por la Organización de las Naciones Unidas que ha celebrado diversas conferencias mundiales sobre la mujer y ha contribuido a que la conmemoración del 8 de marzo sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica.