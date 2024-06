Zuñiga no concretó el «alzamiento» en Bolivia porque sus refuerzos «tardaron en llegar»

La Paz, Bolivia.- La ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, informó este jueves de que el destituido jefe militar Juan José Zuñiga, quien encabezó a un grupo de militares para tomar la sede del Ejecutivo boliviano, confesó que no pudo «consumar los objetivos del alzamiento» porque sus refuerzos «tardaron en llegar».



La ministra leyó ante medios de comunicación la entrevista que la Policía le realizó a Zuñiga tras su captura.



Según Prada, al preguntarle a Zuñiga «“el motivo por el cual no se llegó a consumar los objetivos del alzamiento”, este admitió que «las unidades de Viacha tardaron en llegar». Asimismo confesó que «también el personal de la Armada y de la Fuerza Aérea no pudieron llegar».



En la transcripción de las declaraciones que según la ministra estaba firmada por Zuñiga. El exjefe militar agregó que «se decidió que se realizaría el levantamiento el día miércoles 26 de junio a horas 11.00, ya que se encontraban todos los comandantes de las fuerzas militares».

Lo ocurrido el miércoles

La tarde del miércoles, Zuñiga encabezó un grupo de militares armados y tanques que tomaron plaza Murillo, frente a sede del Gobierno de Luis Arce. Después de derribar la puerta del edificio, el destituido jefe militar dijo a la prensa que iba a «cambiar el gabinete de Gobierno» y que buscaba «restablecer» la democracia en Bolivia.



Luis Arce y su gabinete permanecieron en la sede del Ejecutivo. Mientras Zuñiga y su grupo militar mantenía la presión afuera, cambió a los comandantes de las tres Fuerzas Armadas de Bolivia.



Zuñiga y sus seguidores se replegaron tras cambio de mandos militares y, momentos después, el destituido jefe militar fue capturado en sede del Estado Mayor. Durante su aprehensión, Zuñiga acusó a Arce de haber ordenado la acción militar como una estrategia para «levantar su popularidad»



Prada agregó en la conferencia que “todos los bolivianos estamos llamados a defender nuestra democracia. Llamados a no utilizar políticamente lo que ha sucedido para ver cómo sacar rédito de esto”. Asimismo, pidió no usar el «intento de golpe de Estado» para fines personales.

