Youtuber secuestrado en Haití relata lo que le hicieron

El YouTuber a quien secuestraron hace dos semanas en Haití fue liberado el sábado.

El líbano-estadounidense Adisson Pierre Maalouf, de 26 años, había viajado a Haití desde la vecina República Dominicana para entrevistar a Jimmy Chérizier, un ex oficial de policía y líder de una pandilla conocida como Barbecue, según la familia de Maalouf, quienes hablaron con The New York Times después de su hijo ser liberado.

Con él fue secuestrado el guía de Maalouf, Jean Sacra Sean Roubens, un periodista haitiano. Roubens confirmó a The Times que él también había sido liberado.

Maalouf imformó vía de las redes sociales que había sido secuestrado por el líder de una pandilla rival y retenido en una “choza de concreto rodeada de alambre de púas” en un lugar remoto. «No puedo dar más detalles hasta que esté en casa, pero todo lo que diré por ahora es: Gloria a Dios», dijo.

Cameraman never dies.



I’ve been released. Glory be to God. Christ is King. — Arab (@YourFellowArab) March 30, 2024

Sobre líder pandillero Chérizier

No se pudo localizar para la entrevista y no hay pruebas de que estuviera involucrado en los secuestros.

Supuesto secuestro

Maalouf, un estadounidense libanés de Georgia, se autodenomina “árabe” en sus plataformas de redes sociales. A quien el 14 de marzo cerca del aeropuerto de Puerto Príncipe, la capital haitiana, reveló su padre. «Le gusta hacer entrevistas con gente mala, digámoslo así», dijo Pierre Maalouf.

En un video publicado en las redes sociales el sábado por la mañana, poco antes de la liberación de Adisson Pierre Maalouf, se ve a él y a Roubens sentados en un sofá e intercambiando abrazos con Joseph Wilson, un líder de una pandilla conocido en criollo haitiano como Lanmò Sanjou, o Death Can. Ven cualquier día.

Secuestradores lo trataron «bien»

En el vídeo, Wilson dijo que los dos hombres habían sido bien tratados, a pesar de haber sido retenidos contra su voluntad.

Sobre Wilson

Es buscado en Estados Unidos en relación con el secuestro de 16 misioneros cristianos y sus hijos, retenidos para pedir rescate en 2021. También es acusado en 2022 de 16 cargos de toma de rehenes, así como también otros delitos más.