Tribunal Superior de Kenia detiene envío de tropas policiales a Haití

Kenia.- El Tribunal Superior de Kenia bloqueó temporalmente hasta el 24 de octubre el envío de tropas policiales a Haití en espera de que se conozca un recurso presentado por el Partido Alianza Tercera Via de Ekuru Aukot y otros.

El presidente William Ruto ha sido incluido como demandado junto con el Consejo de Seguridad Nacional, el inspector general de policía Japhet Koome, el CS Kithure Kindiki del Interior, el presidente de la Asamblea Nacional, Moses Wetangula, y el fiscal general Justin Muturi.

El doctor Aukot y el presidente de la Alianza Thirdway, Miruru Waweu, presentaron la petición el viernes pasado, argumentando que la Constitución de Kenia restringe a los agentes de policía a operar dentro de las fronteras de Kenia.

Además, han cuestionado la medida diciendo que no ha habido ninguna solicitud del gobierno haitiano. Dicen además que la Constitución no prevé el despliegue de agentes de policía fuera de Kenia y que no hubo ninguna resolución del gabinete que respaldara el plan.

También, aseguran que Kenia no ha ratificado ninguna ley o tratado que permita el despliegue de agentes de policía fuera del país.

Aukot también ha culpado al presidente William Ruto por planear desplegar agentes de policía fuera de Kenia en un momento en que los agentes de seguridad no han podido frenar la violencia tribal en el condado de Lamu, donde, según él, miembros de una comunidad han sido objeto de muerte.

“Que por la presente se emite una orden cautelar que impide a los demandados desplegar agentes de policía en Haití o en cualquier otro país hasta el 24 de octubre de 2023”, dijo el juez Enock Chacha Mwita.

Los demandados tienen tres días para presentar respuestas a la demanda, después de lo cual el equipo de Thirdway Alliance tendrá un tiempo similar para presentar cualquier documento adicional que respalde la petición.