Se registra leve brote de Covid-19 en Nueva York

En Nueva York se registra un pequeño brote de la nueva variante del Covid-19, justo antes de la época festiva de la Navidad, combinándose con un aumento de los casos de gripe y otras enfermedades respiratorias.

El comisionado del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, Ashwin vasan, dijo que hay reportes de un nuevo brote de Covid 19 en la ciudad.

Señaló, además, que no le preocupa mucho el nuevo brote de Covid JN.1. ya que se propaga más rápido, pero no está causando enfermedades más severas.

No porque los casos de Covid y influenza están aumentando, pero el nivel no me preocupa mucho. Tenemos sistemas de salud, protección con vacunas y otras cosas como las máscaras que son efectivas y fáciles para protegerse.

Ashwin Vasan