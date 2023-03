Se quita la vida aeromoza trans que apareció en video de United

Una azafata de United Airlines que anteriormente compartió su historia como mujer transgénero en un video para la compañía murió después de publicar una nota emotiva en sus redes sociales.

En publicaciones en su página de Instagram y Facebook el lunes por la mañana, Kayleigh Scott de Denver escribió una carta desgarradora a sus amigos y familiares en la que les pedía que recordaran los «buenos recuerdos que hemos compartido».

«Mientras respiro por última vez y salgo de esta tierra viva, me gustaría disculparme con todos los que decepcioné», escribió Scott. «Lamento mucho no haber podido ser mejor. A los que amo, lamento no haber podido ser más fuerte. A los que me lo dieron todo, lamento que mi esfuerzo no haya sido correspondido».

Y continuó: «Por favor, comprendan que mi partida no es un reflejo de ustedes, sino el resultado de mi propia incapacidad para mejorar».

Después de nombrar a algunos de sus seres queridos, Scott se disculpó y dijo: «Los veré a todos nuevamente del otro lado».

Más tarde ese día, la madre de Scott, Andrea Sylvestro, confirmó que su hija murió después de publicar la carta.

«Kayleigh Scott… Estoy tan increíblemente orgullosa de tenerte como mi hija, orgullosa y asombrada por todo lo que has hecho en tu vida, tu sonrisa era absolutamente hermosa, tu risa era increíblemente contagiosa, tu corazón era más grande que el de cualquiera de nosotros», escribió Sylvestro en Facebook.

La historia de la azafata trans de United

En un comunicado los representantes de United Airlines dijeron que estaban «tristes por la trágica pérdida de Kayleigh Scott y extendemos nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos y compañeros de trabajo».

En 2020, Scott protagonizó un video para United donde habló sobre la transición y cómo sintió que sus compañeros de la empresa la apoyaban.

La compañía no confirmó si Scott todavía estaba empleado en la compañía en el momento de su muerte.

En 2021, Scott escribió en Facebook sobre su progreso desde que se declaró públicamente transgénero.

«Hace dos años salí e hice pública mi transición», escribió. «¡Es notable reflexionar sobre los últimos dos años y ver cuánto he crecido emocional, física y espiritualmente! A pesar de los desafíos que he enfrentado en el camino, he logrado mantenerme más alto y continuar luchando por mí misma y por todos los que están ahí afuera que no tienen el privilegio de usar su propia voz. Brindo por ser yo sin pedir disculpas. #BeCounted»