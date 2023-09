Coordinador Sector Externo: «El problema de Haití es de las grandes potencias»

El coordinador nacional del Sector Externo de Luis Abinader, doctor Santiago Hazim dijo que el problema de Haití no es de la República Dominicana; «es un problema de las grandes potencias del mundo quienes han abandonado a esa nación y no es responsabilidad de nosotros por compartir una isla».

El político se expresó en esos términos previo a juramentar a los nuevos miembros y los equipos en el exterior que pasan formar parte de Ola Internacional en la ciudad de New York, New Jersey y Pennsylvania quienes desde ya empezarán a trabajar por la reelección del presidente Luis Abinader.

Puntualizó que hay personas que confunden la solidaridad y la tolerancia que ha tenido el presidente Luis Abinader con la vecina nación al tiempo que señaló que «nadie, absolutamente nadie nos va a decir que hacer con nuestra frontera».

La actividad estuvo bajo la organización del coordinador internacional Juan A. Peña, quien además ocupa el cargo de Cónsul de Colombia, conjuntamente por los estados de Nueva York, bajo la coordinación Modesto Liranzo; el estado de Nueva Jersey, dirigido por Rafael Marte; y el estado de Pennsylvania, Andy Rodríguez.

El evento al que acudieron cientos de personas se desarrolló, en la ciudad del Bronx, en donde se juramentaron todos los equipos.

De igual forma el evento contó con la participación de los cónsules; Geanilda Vasquez consul de Miami; Enrique Garcia cónsul de Boston; Holi Matos consul Orlando; Angel Pichardo cónsul New Jersey; Alfonso Roriguez cónsul de Los Angeles California; Leidy Rosario consul Houston; en representación de Eligio Jaquez consul de New York estuvo Antonio Jaquez; Tony Genao consul New Orleans; Yulin Mateo presidente PRM NY; John Sánchez secretario general PRM.

También por parte del sector externo participaron, Soraya Aguasvivas, Florida; Roberto Castellano, Road Island y Geronimo Nuñez, Massachusetts.