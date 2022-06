República Dominicana buscará atraer inversiones en Novena Cumbre Las Américas

Foros de esta edición de la IX Cumbre El noveno Foro de la Sociedad Civil

Los Ángeles, California.-A pesar de la controversia que ha generado la exclusión de varios países para participar en La Novena Cumbre de Las Américas, el evento es de alta importancia para que las naciones puedan aprovechar y ejecutar estrategias dirigidas al fortalecimiento de sus políticas económicas y sociales.

En ese sentido, República Dominicana buscará afianzar las inversiones. Uno de los pilares del gobierno para enfrentar la crisis post pandemia Covid-19.

El presidente de la Republica, Luis Abinader, quien fue invitado formalmente a la cumbre de las Américas el 18 de mayo, expresó en una reciente rueda de prensa en el Palacio Nacional que atraer capital extranjero será uno de sus objetivos en el cónclave.

“Próximamente estaremos participando, junto al sector privado, en la Novena Cumbre de las Américas, a realizarse en los Estados Unidos. De donde esperamos volver con grandes noticias para el país principalmente en materia de inversión”, indicó el mandatario.

También se coordinan reuniones del jefe de Estado con presidentes de la región, entre ellos el de los Estados Unidos, Joe Biden, país anfitrión de esta edición ordinaria.

Además, está programado en la agenda del encuentro un foro encabezado por la Cámara de Comercio Norteamericana. En el mismo, podrán participar las delegaciones y el empresariado.



Posición de RD sobre exclusión de países

El presidente Luis Abinader aseguró que respeta la posición de Estados Unidos, pero que “asistiría más contento” a la Cumbre de las Américas si el país anfitrión acepta incluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

«Nosotros respetaremos la posición de Estados Unidos, pero también si hay una apertura en un momento de una crisis mundial. Hay deseos de algunos países de asistir, nosotros también estaríamos más contentos de asistir“, afirmó.

Asimismo, reveló que para la Cumbre Iberoamericana que se realizará en 2023 en el país y que ninguna nación será excluida.

Histórico participación de RD en Cumbre Las Américas

La República Dominicana ha participado de manera activa en todas las versiones de la Cumbre de las Américas, desde su inicio en 1994. En esa primera ocasión, representada por el entonces presidente Joaquín Balaguer.

Los demás presidentes que han sido invitados a la cumbre son Leonel Fernández, quien participó en la de Santiago de Chile (1998), Puerto España Trinidad y Tobago (2009) y (2005) Mar de Plata Argentina. Hipólito Mejía participó en la de Quebec, Canadá (2001). Y Danilo Medina, (Cartagena Colombia) (2015) Panamá y (2018) Perú.

Cuando se habla de una cumbre y más de lo que ese diálogo de alto nivel representa para el hemisferio occidental, la expectativa se centra en los temas que pudieran abordarse y los acuerdos que puedan lograrse. Para esta edición, se ha seleccionado el lema central «Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo».

En ese sentido, se espera que pudieran abordarse problemáticas de la región que suponen los mayores retos y oportunidades, como la inclusión social. Además, la recuperación económica, el cambio climático, la democracia y la transformación digital, entre otros.

Históricamente, estas reuniones de alto nivel han trabajado en temas referentes a la promoción de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo; al aumento de la competitividad económica; al mejoramiento del acceso a la energía limpia y a la tecnología de la comunicación. También al fortalecimiento de la seguridad regional y combate al tráfico ilícito.

En la más reciente, celebrada en Perú en 2018, los líderes se comprometieron a luchar contra la corrupción que amenaza el desarrollo de los pueblos y en momentos en que grandes casos como Odebrecht, Lava Jato, los papeles de Panamá eran investigados en la región. El lema central había sido «Gobernabilidad democrática frente a la corrupción»

En esta edición, además de la cumbre con los líderes de la región, EE.UU. realizará tres foros oficiales, los cuales reunirán a los miembros de la sociedad (es decir, las partes interesadas):

– El noveno Foro de la Sociedad Civil

-El sexto Foro de Jóvenes de las Américas

-La cuarta Cumbre de CEO de las Américas

Hasta las primeras horas del domingo, sólo el foro correspondiente a la sociedad civil tiene programado el horario para el inicio de los trabajos y fue fijado para los días 6 y 7 en horario de 9:00 a. m. a 5:30 p. m. Además contará con un diálogo de alto nivel el 8 de junio de 10:00 a. m. a 2:30 p. m.

Sin embargo, la atención del cónclave ha estado más bien centrada en la participación de los mandatarios. Esto debido a la controversia generada a raíz de la exclusión de Venezuela y Nicaragua. Estas naciones que no fueron invitadas por el país anfitrión, Estados Unidos, por considerar que no cumplen con los lineamientos democráticos en los que, precisamente, encuentra la razón de ser de esta cumbre.

Hasta el momento, han confirmado su participación los presidentes de Argentina, Brasil, El Salvador, Chile, Colombia, Perú, Canadá, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Trinidad y Tobago, Uruguay, Jamaica, Paraguay, entre otros

Mientras, que en forma de protesta por la exclusión de Venezuela y Nicaragua, países como México, Bolivia, Honduras, Guatemala. Así como los pertenecientes al CARICOM, han declinado su participación o la han relegado a delegaciones.

No es la primera vez que la cumbre de las Américas se realiza con una ausencia importante de mandatarios. A la anterior edición que se celebró en 2018 en Perú, por ejemplo, no asistieron los entonces presidentes Donald Trump y Raúl Castro de Cuba, y no fue invitado el venezolano Nicolás Maduro.

Cuba tampoco asistió a la primera cumbre realizada en 1994.

Primeras delegaciones programadas para llegar a la Novena Cumbre de las Américas

Las primeras delegaciones de países que han sido programadas son Panamá, Chile, Colombia, Ecuador, Canadá, Perú y Argentina.

De acuerdo con la información servida por el Departamento de Estado, Panamá y Chile arribarán este lunes en horario local de Los Ángeles a las 6:30 pm y 11:45 pm, respectivamente.

Mientras se espera que la delegación de Colombia llegue el martes a las 11: 20 de la mañana. Ecuador a las 1: 00 pm, Canadá a las 7: 00pm, Perú a las 9: 00 pm y Argentina el miércoles 8 de junio.

En el caso de República Dominicana hasta este domingo no se había establecido cuándo llegarían sus representantes al cónclave.

Históricos Cumbre de las Américas

Estados Unidos fue el país que convocó, en 1994, la primera Cumbre de las Américas que se realizó en Miami. Desde entonces, los jefes de Estado y de Gobierno de los países de América del Sur, Central y del Norte han participado de estos encuentros, así como otros funcionarios de alto rango de los países de la región, entre ellos los ministros de Relaciones Exteriores.

La primera tuvo lugar en Miami, Estados Unidos, en 1994, la segunda en Chile (1998), la tercera en Canadá (2001), la cuarta en Argentina (2005), la quinta en Trinidad y Tobago (2009), la sexta en Colombia (2012), la séptima en Panamá 2015 y la octava en Lima, Perú (2018). Además se ha realizado dos encuentros extraordinarios, 1996 Bolivia y 2004 México.

Por: Leticia Díaz y Karilyn Cuevas