Putin decide realizar operación militar especial para defender Donbass

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este jueves (hora local) que ha decidido realizar "una operación militar especial" para defender Donbass.

"He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial", declaró el mandatario durante un mensaje especial a los ciudadanos rusos. Detallando que el objetivo del operativo es "proteger a las personas que han sido objeto de abusos. También genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años".

Operación militar especial

"Para ello, nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil. Incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia", agregó.

Putin subrayó que las circunstancias exigen que Moscú actúe "con firmeza y de inmediato" y señaló que "las Repúblicas Populares de Donbass han solicitado la ayuda de Rusia".

Asimismo, subrayó que "Rusia no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano". Y que a las autoridades del país "no se les ha dejado otra opción" para proteger el pueblo ruso.

"Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos"

El jefe de Estado señaló que Rusia no pretende ocupar Ucrania, sino que buscará su desmilitarización. "Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos, no vamos a imponer nada a nadie por la fuerza", agregó.

Al mismo tiempo, recordó el derecho de las naciones a la autodeterminación.

"Ni en el momento de la creación de la URSS, ni después de la Segunda Guerra Mundial, nadie preguntó nunca a los habitantes de estos territorios o de los que conforman la actual Ucrania cómo querían organizar sus vidas. Nuestra política se basa en la libertad", declaró Putin, añadiendo que se trata de la libertad de cada uno "para determinar su propio futuro y el de sus hijos".

"Y consideramos importante que todos los pueblos que viven en el territorio de la actual Ucrania puedan ejercer este derecho: el derecho a elegir. Todos los que quieran", manifestó.

Vladímir Putin, anuncia su decisión

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este lunes su decisión de reconocer la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, tras lo cual se firmaron acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y ambas repúblicas

Putin recordó que actualmente "prácticamente no pasa ni un solo día sin bombardeos en las localidades de Donbass".

"No cesan la matanza de civiles, el asedio, el hostigamiento de personas, incluidos niños, mujeres, ancianos". Lamentó, al tiempo que agregó que "el llamado mundo civilizado, del cual los colegas occidentales se autodenominan únicos representantes, prefiere no darse cuenta de esto, como si todo este horror, genocidio, al que son sometidas casi 4 millones de personas, no existiera".

Mientras, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, señaló este miércoles en su discurso. Esto ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que la decisión de reconocer la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk es "consecuencia directa de años de sabotaje por parte de Kiev de sus obligaciones directas bajo un conjunto de medidas aprobadas por la resolución 2202 del Consejo de Seguridad".

"Toda la comunidad internacional ha sido engañada por Kiev durante estos ocho años, al asegurar su compromiso con los acuerdos de Minsk", afirmó. Recalcando que Ucrania en realidad se ha dedicado a "sabotear" el trabajo del grupo de contacto.