Policía del Capitolio de EEUU choca con manifestantes que pedían cese del fuego en Gaza

Washington.- Agentes de la policía del Capitolio de Estados Unidos con equipos antidisturbios se enfrentaron con decenas de manifestantes que se reunieron frente a la sede del Comité Nacional Demócrata (DNC) en Washington el miércoles por la noche para exigir un alto el fuego en Gaza.

La protesta estuvo organizada por tres grupos de defensa y se llevó a cabo en un área cercana al Capitolio. Los legisladores que estaban dentro del edificio del DNC dijeron que la policía los había evacuado del área.

Los manifestantes se tomaron del brazo frente a la entrada del edificio, donde algunos cantaron: «¿De qué lado estás?». Los agentes empujaron y tiraron a los manifestantes para intentar sacarlos del área, y en un momento empujaron a un manifestante por una escalera que conducía a la entrada.

La policía también utilizó gas pimienta y disparó proyectiles que contenían irritantes químicos.

La policía del Capitolio dijo que aproximadamente 150 personas estaban «protestando ilegal y violentamente». Además que seis agentes recibieron tratos por heridas, que iban desde cortes hasta rociados con gas pimienta y puñetazos.

«Una persona ha sido arrestada por agresión a un agente», dijo la policía en las redes sociales.

Los organizadores rechazaron las acusaciones de que los manifestantes fueran violentos.

Los manifestantes se reunieron en el National Mall de Washington, en apoyo a la causa israelí, mediante la «Marcha por Israel», el 14 de noviembre de 2023.

Las manifestaciones públicas, tanto pro palestinas como pro israelíes, se han extendido por todo el mundo desde que hombres armados de Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre y mataron a 1.200 personas, según Israel, y capturaron a unos 240 rehenes de regreso a Gaza.

Israel ha respondido con un estricto bloqueo a Gaza controlada por Hamás y un bombardeo aéreo y una ofensiva terrestre. La cual, según las autoridades palestinas, ha matado a unas 11.500 personas.

En ese sentido, el congresista Sean Casten dijo que se evacuó del edificio del DNC. Esto, después de que «fuera rodeado por manifestantes que habían bloqueado todos los modos de entrada y salida».

Fuimos rescatados por agentes armados que no conocían las intenciones de los manifestantes; sólo sabían que los miembros del Congreso estaban dentro, no podían salir y que los manifestantes no dejarían pasar a la policía.

Sean Casten, congresista de los Estados Unidos.