¿Cumplen las operaciones israelíes en Gaza el derecho internacional?

Jerusalén.- El lanzamiento de una operación en el interior del hospital de Al Shifa plantea la cuestión del respeto del derecho internacional en este conflicto. Los ataques de Hamás contra civiles el 7 de octubre equivalen a crímenes de guerra, pero ¿qué ocurre con la parte israelí?

El miércoles 15 de noviembre se produjeron fuertes reacciones internacionales tras el lanzamiento de la ofensiva israelí contra el hospital de Al Shifa, el mayor de la Franja de Gaza. La Autoridad Palestina denunció «una violación del derecho internacional». Jordania acusó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de haber, «con su silencio», «autorizado la barbarie». La ONU se declaró «horrorizada» por los enfrentamientos en el hospital de Al Shifa.

Se supone que los hospitales gozan de una protección específica en virtud de los Convenios de Ginebra, que definen el derecho internacional humanitario y «ponen límites a la barbarie de la guerra», como recuerda el Comité Internacional de la Cruz Roja. «Estos tratados protegen a las personas que no participan, o han dejado de participar, en las hostilidades. Como los hospitales son edificios civiles, deben quedar excluidos de las operaciones militares.

Instrumento de guerra

Pero para Israel, el hospital de Al Shifa es uno de sus principales objetivos estratégicos. Acusa a Hamás de haber instalado en su sótano su centro de mando. En general, el movimiento islamista utiliza los hospitales de Gaza como «un instrumento de guerra», denunció Daniel Hagari, portavoz del ejército. Según Israel, ha instalado allí depósitos de armas y cuarteles generales, e incluso ha retenido rehenes. En un comunicado publicado el miércoles por la mañana, el ejército israelí declaró que «el uso militar continuado del hospital de Chifa por Hamás pone en peligro su estatuto de protección en virtud del derecho internacional». Hamás rechaza las acusaciones israelíes.

Esta apropiación indebida del carácter civil de una instalación constituiría un crimen de guerra por parte de Hamás. Pero incluso si esto se demostrara, aún habría condiciones que cumplir antes de poder lanzar un ataque. El derecho internacional exige que la parte atacante respete los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.

Doctrina Dahiya

Para ajustarse al derecho internacional, los ataques contra objetivos militares deben cumplir también el principio de proporcionalidad. El pasado viernes 10 de noviembre, el ejército israelí anunció que había atacado más de 15.000 «objetivos terroristas» desde el comienzo de la guerra, a pesar de que el territorio era pequeño. En las dos primeras semanas, Israel lanzó más bombas en Gaza que Estados Unidos en Afganistán en un solo año. Pero «el principio de proporcionalidad suele tergiversarse. Establece que, en cada ataque, deben evaluarse los daños, las lesiones y la pérdida de vidas que cabe esperar de los civiles. Si los daños civiles previstos son excesivos en relación con la ventaja militar que se pretende conseguir, el ataque es desproporcionado y no se puede llevar a cabo», afirma el comandante Ben. «Así que hay que evaluar cada ataque individualmente y no basarse en el número global de muertos», añade.

Pero los principales enemigos del ejército israelí en la actualidad no son ejércitos. Son grupos que Israel califica de terroristas y que controlan territorios: Hezbolá en el norte, Hamás en el sur. La guerra se ha vuelto asimétrica porque ya no se trata de un ejército. Y en 2006, durante la última guerra en Líbano, cuando se enfrentó a Hezbolá, cambió sus reglas de enfrentamiento. Durante este conflicto contra Hezbolá, aplicó la doctrina Dahiya, llamada así por los distritos del sur de Beirut que son uno de los bastiones del movimiento.

Fuerza desproporcionada

«Un concepto de seguridad israelí relativo a la respuesta de Israel a las amenazas de cohetes y misiles procedentes de Siria, Líbano y la Franja de Gaza está evolucionando gradualmente», escribe Gabi Siboni, coronel reservista, en un artículo publicado por el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en 2008. «Si estallan las hostilidades, las fuerzas israelíes tendrán que actuar de inmediato, con decisión y con una fuerza desproporcionada a las acciones del enemigo y a la amenaza que representa. El objetivo de tal respuesta es infligir daños y castigar hasta un punto que requerirá largos y costosos procesos de reconstrucción», explica. Un «concepto estratégico», explica el comandante Ben, que establece que hay que alcanzar más objetivos de los que se dispara. Pero no establece que «debamos violar el principio de proporcionalidad del derecho internacional y causar daños a civiles», asegura.

Sin embargo, esta doctrina Dahiya «afirma básicamente que el problema radica en las reglas del juego, es decir, en el derecho internacional: el concepto de proporcionalidad», analiza Yehuda Shaul, ex soldado israelí y codirector de Ofek, un think tank israelí que aboga por una resolución del conflicto israelo-palestino. «Si Hezbolá dispara un cohete y nosotros bombardeamos un edificio vacío, a Hezbolá no le importará y disparará otro cohete. La solución es romper las reglas. La solución es una respuesta deliberadamente desproporcionada para que se lo piensen un millón de veces antes de volver a luchar contra mí».

Precedentes

Es demasiado pronto para decir si la doctrina Dahiya se ha aplicado en esta guerra. Habrá que investigar cada ataque una vez finalizado el conflicto. «Sin embargo, las declaraciones de altos cargos israelíes y la magnitud de la destrucción ya han hecho temer que el ejército esté siguiendo la misma doctrina que en operaciones anteriores: la doctrina Dahiya», señala Yehuda Shaul, uno de los cofundadores de Breaking the Silence, una organización de veteranos del ejército israelí que quiere llamar la atención sobre los efectos de una ocupación prolongada de los territorios palestinos y la legalidad de ciertas operaciones llevadas a cabo por el ejército israelí en Gaza en el pasado.

En 2014, por ejemplo, al final del conflicto, bombardeó edificios en Beit Hanoun, en el norte de la Franja de Gaza, a los que se habían desplazado tropas israelíes durante la operación terrestre. Pero «si allí hubiera túneles, los soldados no habrían permanecido allí varias semanas. Si los edificios hubieran tenido trampas explosivas, los soldados habrían muerto. Entonces, ¿por qué bombardear esos edificios?”.

Con información de RFI.