Policía balea hombre armado en las vías del metro en El Bronx

Por tercera vez en menos de 12 horas, los oficiales de la Policía de Nueva York abrieron fuego contra un hombre, esta vez un sospechoso que, según se dijo, estaba agitando un arma cerca de una multitud en una estación de tren del Bronx, según la policía.

Los oficiales fueron llamados a la escena en la estación de metro elevada en West 238th Street y Broadway en el vecindario de Kingsbridge justo antes de las 8 p.m. el jueves, dijo la Policía de Nueva York en una conferencia de prensa. Cuando llegó la policía, los testigos en la estación señalaron al hombre que, según se decía, estaba mostrando un arma.

Los oficiales se acercaron al hombre y le dijeron que soltara el arma, lo cual no hizo, dijo la policía. En cambio, comenzó a caminar hacia el sur por una pasarela adyacente a las vías del metro, hacia la siguiente estación en la calle 231.

Algunos oficiales siguieron al hombre en la pasarela y continuaron diciéndole que soltara el arma, lo que supuestamente todavía se negó a hacer, a veces apuntando con el arma a los oficiales. Otro grupo de oficiales comenzó a acercarse a él desde la otra dirección a medida que se acercaba a la siguiente estación de tren, según la policía.

Cuando apuntó el arma una vez más, un oficial disparó un tiro, dijo la Policía de Nueva York. El hombre recibió un golpe en la mano izquierda, lo que lo obligó a soltar el arma.

Los oficiales en la pasarela aseguraron el arma y prestaron ayuda al hombre, que aún no ha sido identificado, pero la policía dijo que lo conocían. Fue llevado al hospital donde se espera que sobreviva.

La policía dijo que el arma (que se muestra a continuación) no era un arma real, sino una imitación o una pistola de aire comprimido que se parece mucho a un arma de fuego real.

Below is a photo of the imitation pistol recovered at tonight’s incident in the Bronx. pic.twitter.com/RBfK47yFNE