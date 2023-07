La ONU pide la intervención de una fuerza multinacional en Haití tras la muerte de 264 supuestos pandilleros

Al menos 264 personas acusadas de pertenecer a pandillas en Haití murieron a manos de autoproclamados justicieros desde abril, dijo el jueves la representante de la ONU en el país caribeño, preocupada por esta tendencia.

Ante la incapacidad de las autoridades para hacer frente a la violencia sin precedentes de las bandas criminales que controlan la mayoría del territorio de la capital Puerto Príncipe, muchos habitantes han empezado a tomar la justicia por mano propia.

“La población haitiana está atrapada en una pesadilla”, comentó poco antes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que visitó Puerto Príncipe el sábado.

“La situación humanitaria es espantosa. Las brutales bandas tienen el control sobre la población de Haití”, agregó, antes de recordar que “no puede haber una solución política duradera e inclusiva sin una mejora radical de la seguridad”.

Guterres reiteró el llamado a la comunidad internacional para que despliegue “una sólida fuerza de seguridad” que trabaje con la policía haitiana y la ayude a “desmantelar” las pandillas criminales.

I have just come back from a visit to Haiti.



Conditions are desperate, but solutions are possible – if we act now.



We cannot forget the Haitian people.



