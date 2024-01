Nueva York se viste de blanco con la primera nevada en casi dos años

Nueva York, EE. UU.- Grandes partes de Nueva York, con su afamado Central Park a la cabeza, se han vestido de blanco con la primera nevada en cerca de dos años, que no ha resultado muy abundante. No obstante, ha aportado algunas estampas que los neoyorquinos y visitantes no veían desde 2022, después de un invierno pasado inusualmente suave.

Habían pasado 701 días desde que la nieve no llegaba a cuajar en Nueva York, y han sido muchos los que hoy han admirado los paisajes blancos de la Gran Manzana.

Central Park Central amaneció hoy con 3.55 centímetros de nieve, donde visitantes y residentes han aprovechado para dar un paseo, tomar fotos y hacer vídeos. No han faltado los muñecos de nieve ni los valientes que ni siquiera hoy han renunciado a su «footing» entre los senderos nevados del parque.

Se espera que al final del día se haya acumulado algo más de 7 centímetros de nieve en otras áreas de la ciudad.

El 13 de febrero de 2022 fue la última vez que se acumuló la nieve, alcanzando los 4.06 centímetros.

El récord anterior de falta de nieve significativa en la ciudad resultó de 400 días y terminó el 21 de marzo de 1998, por lo que los 700 días transcurridos en esta ocasión son ya historia de la ciudad.

NWS había pronosticado fuertes nevadas

Otras zonas de Nueva York, en Long Island, al oeste de Manhattan, han llegado a acumular entre 5.08 cm y 6.35 cm, mientras sigue vigente una advertencia de tormenta invernal hasta esta noche.

El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NWS, en inglés) había advertido de que las intensas nevadas y lluvias que desde la semana pasada afectan al Medio Oeste y a la región de los Grandes Lagos se extenderían al sur de Estados Unidos y a la costa este del país, llegando a ciudades como Nueva York, Washington o Filadelfia.

Las temperaturas gélidas y peligrosas continúan para gran parte del país.

Con información de: EFE