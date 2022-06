Muerte de familia de venezolanos en Florida: Se revelan espeluznantes detalles del triple homicidio

Se revelan nuevos detalles de la muerte de una familia de venezolanos en Florida en un triple-homicidio a manos otro miembro de la familia que luego se quitó la vida. Un caso que desde el martes conmociona a la comunidad venezolana en EEUU y a la nación suramericana.

Periodistas venezolanos en Florida que siguen el caso determinaron que detrás del asesinato de la familia de venezolanos recopilan que, detrás del suceso, hay una historia pasional y de miedo.

Según la familia de Zuleika López, una de las víctimas fatales del presunto “asesinato-suicidio” en Florida, y además esposa de Carlos Soto, el supuesto autor del crimen, la zuliana habría llamado a la policía del condado el pasado jueves al enterarse que su pareja tenía un arma de fuego en su poder.

La información fue difundida a través de las redes sociales de Luana Muñóz, una periodista de un medio local, quien se dirigió al lugar de los hechos y entrevistó a familiares y vecinos cercanos.

A neighbor at the apartments on Coawood Ct in Casselberry where the suspected murder-suicide took place says she feels for the family. She described one of the deceased as a teen who was very quiet calm who was close friends with her brother-in-law. Stay with @WESH pic.twitter.com/ZCsE6df4MK