Migrante dominicana en frontera de EE.UU. busca alejar sus hijos de un padre abusivo

La migrante dominicana Leanny Pimentel, de 27 años, salió de su país hace más de dos meses con el propósito de buscar un mejor futuro para sus hijos y alejarlos de un padre abusivo, según contó a la Voz de América.

«En realidad yo lo hice huyéndole al papá de mis hijos, tuve que hacer muchas cosas por eso (…) porque el esta perdido en las drogas y yo eran dos soluciones, o morir por el o salir de su alrededor porque el tiene personas que me pueden hacer daño«, narró Leanny.

Además contó que su motivación a salir de República Dominicana hasta Estados Unidos es que quiere alejar a sus hijos de los malos comportamientos que realiza el padre.

«Es mi país, lo adoro, pero no lo puedo matar al papá, no lo puedo mantener preso y no quiero tener mis hijos al lado de él, no quiero«, expresó la dominicana.

Leanny Pimentel dijo que en ocasiones habría apresado al padre de sus hijos y terminaba retirando la denuncia en busca de su liberación a causa del temor por amenazas que este le hacia a través de personas cercanas a él.

«Mis niños chiquitos lo que piden es juegos, la mayor es que me pregunta que cuando voy a volver. Pero yo no quisiera volver, yo quisiera traérmelos«, asintió con los ojos llorosos.

Leanny Pimentel inició travesía, con la esperanza de escapar a los maltratos del padre de sus hijos el 11 de marzo, tomo un avión con destino al Salvador, sin saber el tiempo que le tomaría llegar y que obstáculos encontraría durante el camino.

Dos meses más tarde, el primero de mayo, en la madrugada, guardias nacionales detuvieron su paso por la frontera de Estados Unidos.

EE.UU. publica normas que sustituyen al Título 42

El Gobierno de Estados Unidos promulgó este miércoles las normas que restringen el acceso al asilo en la frontera con México. Estas sustituyen al Título 42, una regla de la administración Trump que permitía las devoluciones en caliente de migrantes amparándose en una posible expansión del coronavirus.

Las normas, que se publican hoy en el registro federal, califica como «no aptos» para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera ilegal la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia EE.UU. Así lo explicaron funcionarios del Gobierno en una llamada con reporteros.

Esta nueva restricción forma parte de las normas que regirán la frontera entre México y EE.UU. desde este jueves, cuando se levantará el Título 42, por el que van expulsados hasta 2,5 millones de migrantes en los últimos tres años.