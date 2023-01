Lula y jefes de los poderes del Estado de Brasil piden «serenidad» para «defender la democracia» y rechazan los «actos terroristas»

Brasilia, Brasil.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y los jefes de los poderes Legislativo y Judicial, llamaron este lunes a mantener la «serenidad» y «defender la democracia» en paz, tras el intento de golpe de Estado de miles de radicales bolsonaristas que asaltaron las sedes de estas instituciones en Brasilia.

Com os presidentes dos Poderes da República no Palácio do Planalto, Rosa Weber, presidente do STF, Vital do Rêgo, presidente em exercício do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Firmes na defesa da democracia.



