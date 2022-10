Almagro desea que ONU responda rápido petición de Haití de despliegue militar

Puedes leer: Ministros de Haití autorizan al presidente pedir intervención militar

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, mostró su esperanza de que la ONU «pueda dar una respuesta rápida» a la petición del Gobierno de Haití de un «despliegue inmediato de una fuerza armada especializada».

Almagro consideró que en Haití vive un pueblo que no tiene energía, no tiene condiciones de salud y no tiene agua.

Por ello, el Consejo de Ministros de Haití autorizó al primer ministro Ariel Henry, a solicitar y obtener de los socios internacionales apoyo efectivo para el despliegue inmediato de una fuerza armada especializada, en cantidad suficiente, para poner fin en todo el territorio a la crisis humanitaria.

Durante la primera sesión plenaria de la LII Asamblea General de la OEA, que concluyó en Lima; los países miembros aprobaron una resolución en la que expresan su preocupación por la inseguridad que se está viviendo en el vecino país.

Recientemente, Haití solicitó “formalmente” asistencia internacional para enfrentar la grave crisis de seguridad generada por bandas criminales; «ya que la Policía Nacional no puede resolverla sin ayuda», dijo Bocchit Edmond, embajador haitiano ante Estados Unidos.

El diplomático dijo que la ayuda se solicitó formalmente; y Haití espera “que la comunidad internacional y los socios internacionales decidan qué tipo de forma tendrá esa asistencia”.