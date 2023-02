La Casa Blanca aclara las palabras del Pentágono: los ovnis derribados no son alienígenas

EE.UU.- Tras concluir una conferencia de prensa en la Casa Blanca en la que el gobierno de EEUU ha dado nuevos detalles sobre los objetos derribados. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha aclarado las palabras del comandante en jefe de la defensa aeroespacial norteamericana: «No hay indicios de alienígenas o de actividad extraterrestre en estos recientes derribos. Quería asegurarme de que el pueblo estadounidense lo supiera y es importante que lo digamos desde aquí».

El secretario de defensa Lloyd Austin añadió que quería dejar «claro que los tres objetos retirados este fin de semana son muy diferentes de lo que estábamos hablando la semana pasada. Sabíamos exactamente lo que era: un globo de vigilancia de la República Popular China (de la República Popular China)». Por ahora, sólo sospechan que dos de ellos llevaban una carga de la que habrían deshecho antes de ser derribados. Ni el FBI ni los militares norteamericanos, apunta Austin, han recuperado ningún resto de los tres derribos más recientes. El secretario ha recalcado que confirmarán lo que son una vez que haya recuperado los restos.

Glen VanHerck no descarta que los ovnis sean de origen extraterrestre

Después de que ayer China lanzase cazas para interceptar un objeto volante no identificado sobre su territorio y un F-16 derribase otro ovni de forma octogonal sobre el lago Hurón, el general de la Fuerza Aérea de los EEUU, Glen VanHerck, no descarta que los tres ovnis interceptados después del derribo del globo espía chino sean de origen extraterrestre. Sin embargo, oficiales de seguridad nacional de EEUU consultados por The New York Times, descartan que estos objetos tengan origen alienígena.

VanHerck declaró que todas las opciones están sobre la mesa en estos momentos cuando se le preguntó directamente si estos ovnis pueden tener origen extraterrestre.

«Dejaré que la comunidad de inteligencia y la comunidad de contrainteligencia descubran qué es. Yo no he descartado nada», afirmó VanHerck.

«En este punto, continuamos evaluando cada amenaza o amenaza potencial, desconocida, que se acerca a América del Norte».

Por ahora no hay ninguna noticia de cuáles son los orígenes y naturaleza de los tres objetos derribados sobre Norteamérica.