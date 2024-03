Keniano afirma ser hijo de Elon Musk y busca reunificación familiar

Un ciudadano keniano reveló a través de su cuenta de X que es hijo de Elon Musk. El hombre, que se presenta como Elon Musk Junior —para que no le queden dudas a nadie—. En la publicación en redes sociales pide ayuda para «reconectar» con su famoso «padre». Incluso el pasado martes lanzó una petición en un intento de recaudar fondos para hacer realidad sus planes.

Aunque nadie le ha donado nada todavía, ‘Elon Musk Junior’ no pierde la esperanza: ya ha tenido una «videocharla» con su «segunda madre», Maye Musk.

Dear Kenyans, please help me reconnect with my dad @elonmusk. In the early 90's my mom was a hotel manager at JW Marriot Masai Mara Lodge when Elon Musk toured here. I'm now living in abject poverty despite my dad being a dollar billionaire. A retweet will help me reconnect. pic.twitter.com/yd10o6okiE