Joe Biden pedirá al Congreso ayuda militar para Ucrania e Israel

Joe Biden se dirigió anoche (madrugada de hoy en España) a Estados Unidos desde el Despacho Oval de la Casa Blanca para alertar del peligro que las guerras en Oriente Medio en Ucrania representan para la democracia en todo el mundo, y pedir al Congreso de su país que apruebe un programa de ayuda para ambos países.

Aunque Biden no cuantificó el monto total de la ayuda, que será hecho público hoy, su Gobierno está trabajando sobre un máximo de 100.000 millones de dólares (94.000 millones de euros), de los que unos 60.000 serían para Ucrania, y entre 10.000 y 20.000 para Israel. El resto iría a la lucha contra la inmigración ilegal (alrededor de 8.000 millones), que es una vieja demanda de la oposición republicana, y para Taiwán. Con esas cantidades, Ucrania tendría garantizado el suministro de armas hasta después de las elecciones estadounidenses de 2024, mientras que Israel recibiría incluso más ayuda de la que, en principio, necesita para hacer frente a Hamás.

Defensa del multilateralismo en política exterior

No fue un discurso dirigido al mundo, sino para el consumo interno. Y tampoco fue realmente sobre Israel, sino sobre Ucrania. En él, Biden hizo una defensa del multilateralismo en política exterior que es lo opuesto de lo que propugna el sector ‘trumpista’ del Partido Republicano. «El liderazgo de Estados Unidos es lo que mantiene unido al mundo. Las alianzas estadounidenses son lo que nos mantiene a nosotros, Estados Unidos, seguros. Poner todo eso en riesgo yéndonos de Ucrania o dándole la espalda a Israel no merece la pena«, afirmó, máxime en un momento en el que Hamás y Rusia persiguen «aniquilar» democracias.

Sin mencionarlos, Biden se estaba refiriendo al ala más favorable a Trump en el Partido Republicano, que está de acuerdo con mantener la ayuda a Israel pero se opone a dar más a Ucrania. El 30 de septiembre, cuando la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, accedió in extremis a autorizar fondos para que la Administración Pública estadounidense siguiera funcionando hasta el 17 de noviembre, no incluyó ayudas a Ucrania. Desde entonces, las cosas han ido a peor.

La Cámara lleva 16 días sin presidente, después de un ‘autogolpe’ de varios legisladores pro-Trump que consideraban que el hasta ahora líder, Kevin McCarthy, no era lo suficientemente conservador. Desde entonces, dos candidatos ha tratado, sin éxito, de ocupar su lugar, Steve Scalise y Jim Jordan. Ambos son más conservadores que McCarthy y se oponen más intensamente – sobre todo Jordan – a la ayuda a Ucrania. Si la Cámara no tiene presidente, no está en funciones y no puede aprobar ninguna ayuda. Por eso, Biden le pidió indirectamente a los republicanos que arreglen sus luchas de poder y voten «urgentemente» la ayuda.

Así que Biden estaba metiendo presión a los republicanos de la Cámara de Representantes para que dejen su guerra civil. De paso, adoptaba su posición de hombre de Estado que busca el consenso, en claro contraste con la de los republicanos trumpistas, empezando por el propio ex presidente, que no oculta sus simpatías por Rusia y ya demandó a sus correligionarios cerrar la Administración Pública en septiembre para así causar una crisis política que dañara a Joe Biden.

Suspensión de pagos

Ésa es la estrategia que Biden empleó con éxito para ganar las elecciones de 2020, y que ahora parece que vuelve a seguir. De hecho, el presidente solo se ha dirigido a la nación en una ocasión antes de ésta. Fue el 3 de junio, para celebrar el acuerdo bipartidista entre demócratas y republicanos para elevar el techo de la deuda pública de Estados Unidos y evitar así una suspensión de pagos de la mayor economía del mundo.

La tesis de que las divisiones internas de Estados Unidos son lo que hará que ese país pierda su primacía como primera potencia mundial es la que propugna el mayor rival estratégico de ese país, China, y, también, otros rivales de menor entidad, como Rusia. Joe Biden tocó indirectamente ese punto cuando declaró que sé que tenemos nuestras divisiones en casa. Tenemos que superarlas. No podemos permitir que políticas mezquinas y partidistas enfurecidas se interpongan en la responsabilidad que como gran nación tenemos».

Acaso debido a ese espíritu conciliador, al terminar su alocución Biden y su esposa, Jill, se reunieron en la Casa Blanca con el padre y el tío del niño palestino de seis años de edad Wadea Alfayoumi, que falleció de 26 puñaladas que le fueron asestadas por el dueño de la casa en la que vivía, Joseph Czuba, por el hecho de ser palestino.