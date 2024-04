Israel pide sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU

Naciones Unidas.– Israel ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU «para condenar inequívocamente a Irán» por sus ataques contra el territorio israelí y los territorios que ocupa en Palestina y Siria.

El embajador Gilad Erdan dijo en su cuenta de X que esa sesión también debería servir para «designar a la Guardia Revolucionaria iraní (cuerpo de élite militar de ese país) como organización terrorista.

This evening, I sent an urgent letter to the president of the Security Council, @_VanessaFrazier. I called on the Council to hold an emergency meeting and demanded that they condemn Iran’s attack on Israel and designate the Iranian Revolutionary Guard Corps as a terror… pic.twitter.com/3AS6RvuV3M