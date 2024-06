ONU notifica a Israel entrada en lista de países que violan derechos de niños en conflicto

Naciones Unidas.- La ONU notificó este viernes a Israel su inclusión en la lista de países que violan los derechos de los niños en conflictos armados, informó el portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric.

Esta lista, que incluye por primera vez a Israel, se adjunta al informe anual que elabora la oficina del secretario general, António Guterres, sobre la situación de los niños en contextos bélicos y debe presentarse al Consejo de Seguridad el próximo viernes, explicó el portavoz.

Según práctica habitual, se entregará una copia anticipada a miembros del Consejo en esa fecha y el informe se publicará oficialmente el 18 de junio. Después, será discutido por los miembros del Consejo de Seguridad en un debate abierto previsto para el 26 de junio.

Dujarric hizo hincapié en que la confección de la lista es «una iniciativa» encargada anualmente por miembros del Consejo de Seguridad siguiendo «una metodología común».

En esta lista han aparecido anteriormente Rusia, Afganistán, Irak, Somalia, Yemen y Siria, así como organizaciones extremistas como el Estado Islámico o Al Qaeda.

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, reaccionó airadamente con una publicación en X donde se le podía ver recibiendo la notificación. Erdan afirmo que «ahora Hamás seguirá utilizando aún más escuelas y hospitales» para atacar al Estado judío y que esto «prolongará la guerra y el sufrimiento».



«Nuestro Ejército es el más ejemplar del mundo, quien entra en la ‘lista negra’ es el secretario general (António Guterres), que fomenta el terrorismo y el odio a Israel. ¡El secretario general debería avergonzarse de sí mismo!», reza el texto que acompaña al ‘post’.



Dujarric se pronunció sobre la brusca reacción de Erdan en X calificándola de «sorprendente e inaceptable». No obstante, no especificó si la organización islamista palestina Hamás también será contemplada en la lista



«Era una llamada de cortesía a los países que figuran por primera vez en el anexo del informe. Se hace para avisar a esos países y evitar filtraciones (…) Francamente, (la reacción de Erdan) es algo que nunca he visto en mis 24 años sirviendo a esta organización», expresó el portavoz.



En ese sentido, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, emitió un breve comunicado al respecto refiriéndose a la decisión de la ONU como «delirante».



«La ONU se ha sumado a la lista negra de la historia al unirse a quienes apoyan a los asesinos de Hamás. Las Fuerzas de Defensa Israelíes son el Ejército más moral del mundo; ninguna decisión delirante de la ONU cambiará eso», sentenció Netanyahu.



El informe anual de la Secretaría General ya incluyó anteriormente capítulos sobre el conflicto palestino-israelí, en los que se acusaba al Estado hebrero de graves violaciones de los derechos de los niños.

Con información de EFE