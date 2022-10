Gobierno de Estados Unidos ofrece curso gratuito para aprender inglés

En un mundo globalizado como el de estos tiempos, ya no basta solamente con ser un experto con las computadoras. Ahora lo mínimo que piden en cualquier trabajo del mundo es que hables dos idiomas. Para los hispanohablantes, el idioma que tenemos a la mano es el inglés. Incluso su enseñanza está en varias currículas escolares, pero otra alternativa es aprenderlo en un instituto o centro de idiomas, lo que significa un presupuesto aparte.

Sin embargo, existe una opción gratuita y bastante confiable para comenzar a estudiar este idioma, o reforzar lo que ya sabe. El propio gobierno de los Estados Unidos ofrece alrededor del mundo un curso de inglés totalmente gratuito.

La página web en cuestión se llama USA Learns y está al servicio de cualquier ciudadano del mundo que desea aprende el idioma en línea.

En esta página se podrán encontrar cursos para los niveles principiante, intermedio y avanzado. Además, hay varios horarios para escoger el que más te acomoda según tu disponibilidad.

¿Cómo me registro?



Para eso solo tienes que ingresar al enlace www.usalearns.org/student-registration y poner los datos que te pidan, confirmas todo desde tu correo electrónico. Luego ya quedarás automáticamente apto para navegar y aprender.

Si quieres ir paso a paso y en orden, haz de saber que el primer curso te enseña todo lo relacionado al inglés de nivel principiante. El segundo lo hará si es que tu inglés va un poquito mejor, ese es el intermedio.

Para el tercero y último, llamado Practice English and Reading, es un poco más avanzado y cuanta con la ventaja de contar con una sección exclusiva denominada U.S. Citizenship Course. Y ¿por qué es especial? Pues acá se da toda la información necesaria para todas aquellas personas que están buscando conseguir la ciudadanía estadounidense.

El primer curso



Pensado para los principiantes, este curso comprende 20 unidades en la cubren todos los temas básicos que van desde la hora, la ropa, el tiempo hasta los lugares del barrio y muchos más.

Cada una de las unidades que tiene este primer curso ofrece vídeo, fotos, sonido, gráficos y texto que facilita el aprendizaje del vocabulario, gramática, ortografía y habilidades para varios aspectos de la vida en los Estado Unidos. Además permite al usuario practicar la comprensión auditiva, la expresión oral, la lectura y la escritura en inglés.

El segundo



Para esta parte del curso, los cibernautas matriculados basarán sus clases en videos, en donde se aprenderá y practicará un amplio vocabulario, lectura, escritura, gramática, comprensión auditiva y habilidades rutinarias.

Todo esto, mientras vas descubriendo las aventuras de varios personajes dentro de su entorno familiar, laboral y social en algún lugar de los Estados Unidos.

En total son 20 unidades que contienen cinco historias divididos en cuatro episodios.

Práctica y lectura



Para la última parte de este curso gratuito de inglés, las fuerzas están concentradas en mejorar la comprensión oral, el vocabulario y la lectura.

Con la finalidad ayudarte, es que dentro del curso encontrarás varias lecturas de nivel intermedio sobre una gran cantidad temas. Estos temas son tomados de noticias reales. Lo mejor es que aparte de leerlas tú mismo, tendrás la posibilidad de escuchar a un nativo estadounidense leer la misma historia. Como para comparar tu nivel.

Fuente: Infobae