Fuerzas Armadas de Haití siguen esperando recursos

Haití.- La visita del primer ministro Ariel Henry al cuartel general de las Fuerzas Armadas de Haití (FAd’H) no trajeron nada especial. Los altos mandos del ejército siguen esperando recursos del Gobierno para luchar junto a la Policía Nacional contra la inseguridad en el país, de a cuerdo con varias fuentes cercanas a la FAd.

Cinco días después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Kenia de prohibir el envío de tropas kenianas a Haití como parte de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, el alto mando de las Fuerzas Armadas de Haití aún no se ha reunido sobre el asunto. Sin embargo, fuentes cercanas a la FAd’H contactadas el lunes por Le Nouvelliste consideran una sorpresa esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Kenia.

Pero como las FAd’H no tienen medios ni instrucciones específicas sobre la situación de inseguridad que prevalece en el país, no hay urgencia para que el alto mando del ejército se reúna sobre esta decisión ante la justicia keniana, indican nuestros contactos.

Si bien es cierto que el ejército aún no tiene los medios para hacer su trabajo, “no se queda de brazos cruzados. Los altos mandos dicen que están trabajando en planes para acudir en ayuda de la Policía Nacional a la espera de que se les proporcionen los medios necesarios”, revelan nuestras fuentes cercanas a la FAD’H.

Los contactos destacan que hay soldados entrenando en las bases de Anacaona y Aviación. “Es un entrenamiento bastante limitado. En el ejército el entrenamiento se realiza con el equipamiento que utilizaremos en el campo. Cuando no tenemos equipamiento… en mi opinión, va a llevar tiempo”, suspira uno de nuestros contactos que vive a diario la realidad de la FAd’H.

“Estamos haciendo lo que podemos mientras esperamos tener el equipo necesario. Mientras tanto trabajamos en la resistencia de nuestras tropas”, afirmó.

Mal funcionamiento de las bases militares

Preguntadas sobre las condiciones de funcionamiento de las bases militares, en particular la de Léogâne, las fuentes afirman que esta base se enfrenta a muchas dificultades. “Me da vergüenza decirlo; Por la inseguridad no podemos ir a la base de Anacaona, no podemos abastecerla. A veces nos vemos obligados a utilizar la plataforma MonCash para enviar dinero a la base para que nuestras tropas puedan cubrir sus necesidades”, reveló una de nuestras fuentes al periódico.

El proceso de reclutamiento de una nueva clase de soldados iniciado el año pasado por el Ministerio de Defensa aún no ha finalizado por falta de fondos, según nuestras fuentes. “Para reclutar soldados se deben poner fondos a disposición del Ministerio de Defensa. Lo que aún no se ha hecho», subrayan nuestros contactos.

Es imposible saber por el momento el número de soldados que abandonaron el país gracias al programa humanitario iniciado por el presidente estadounidense. Nuestras fuentes cercanas a la FAd’H no pueden facilitar cifras. Pero lo cierto es que hay algunos que han abandonado la institución, dijeron.

Preguntado sobre las condiciones actuales de las FAd’H, el jefe del Estado Mayor del ejército, general Jodel Lessage, respondió a Le Nouvelliste en estos términos: “No hay cambios importantes desde nuestras últimas intervenciones públicas. Las esperanzas todavía se permiten, e incluso se confirman. Le notificaré en su momento cualquier posible información significativa».

La semana pasada, informes sugerían que la FAd’H había recibido nuevas armas tras la visita del Dr. Ariel Henry. El Ministro de Defensa, Dr. Énold Joseph, expresó a Le Nouvelliste que “el ejército aún no ha recibido nuevas armas».

Con información de Le Nouvelliste.