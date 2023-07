Fallece voz original de Ken de Barbie, Bill Cunningham

El mundo de Barbie está de luto. La voz original del muñeco Ken, Bill Cunningham, falleció en su hogar en Los Angeles, California, a los 96 años. El actor prestó su voz para el novio de Barbie en el álbum de 1961, Barbie Sings.

Cunningham murió el pasado 15 de julio, no obstante, su fallecimiento fue revelado recién, no obstante las causas de su deceso no se han dado a conocer.

Bill Cunningham abrió Pacific Artist Agency Hollywood en 1963, tras una prolífica carrera como cantante y animado por su amiga, la personalidad televisiva Peggy Taylor.

En 1967, Pacific Artists se convirtió en Cunningham & Associates. El éxito de la agencia de la compañía lo llevó a abrir una segunda oficina en Nueva York durante 1971.

En tan solo unos pocos años, Cunningham & Associates, ahora conocida como CESD, se convirtió en una agencia comercial más exitosa.

Bill comenzó a ejercer como actor de voz y cantante después de regresar de la Segunda Guerra Mundial.

Su primer gran trabajo fue en “Voices of Walter Schumann” y “The Tennessee Ernie Ford Show”, de NBC.

Además, participó en soundtracks de diferentes películas hollywoodense producidas por Fox, Paramount y Warner Bros, según TMZb.