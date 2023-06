El expolicía acusado de no confrontar al asesino que mató a 17 personas en una escuela secundaria de Florida durante uno de los tiroteos escolares más graves en Estados Unidos fue hallado no culpable este jueves de los 11 cargos que pesaban en su contra, relacionados con la masacre de 2018.

Scot Petersen, exagente de la oficina del sheriff del condado Broward fue acusado en 2019 de siete cargos de negligencia infantil, tres de negligencia culpable y uno de perjurio por no enfrentarse al tirador que hace cinco años asesinó a 14 estudiantes y tres miembros del personal en una la secundaria Marjory Stoneman Douglas.

El jurado, conformado por tres hombres y tres mujeres, deliberó durante cuatro días. Peterson, de 60 años, se había declarado no culpable de todos los cargos y no testificó durante el juicio.

Mientras se leía el veredicto este jueves, el exagente lloró junto a su abogado, mientras algunos familiares de las víctimas, presentes en la sala, visiblemente rechazaban la decisión del jurado.

Es la primera vez que se juzga a un agente de las fuerzas del orden en relación con un tiroteo en una escuela de Estados Unidos. Peterson se enfrentaba a una pena de casi 100 años de prisión de ser hallado culpable.

Durante el juicio, los fiscales y el abogado de Peterson debatieron sobre lo que el exagente escuchó, vio y supo durante el tiroteo masivo de seis minutos perpetrado el 14 de febrero de 2018. Los fiscales alegaron que pudo haber detenido al asesino, el exalumno Nikolas Cruz, antes de que llegara al tercer piso del edificio 1200, donde murieron seis de las víctimas.

Los fiscales, durante su presentación de dos semanas, llamaron al estrado a estudiantes, profesores y agentes de la ley que declararon sobre el horror que vivieron y cómo sabían dónde estaba Cruz.

Algunos dijeron que sabían con certeza que los disparos provenían del edificio 1200 de la escuela. Los fiscales también llamaron a un supervisor de entrenamiento que testificó que Peterson no siguió los protocolos para enfrentar a un tirador activo.

Fiscal le dijo al jurado que Peterson podría haber localizado y detenido a Nikolas Cruz

La fiscal Kristen Gomes le dijo al jurado que Peterson podría haber localizado y detenido a Nikolas Cruz mientras llevaba a cabo su ataque. Pero, en vez de abrir una puerta, mirar por una ventana o buscar información de los estudiantes que huían, optó por refugiarse junto a un edificio contiguo, dijo Gomes. Eso le impidió enfrentarse a Cruz antes de que llegara a la tercera planta, donde se cometieron seis de los 17 asesinatos de Cruz.

Incluso si no hubiera matado a Cruz, su presencia le habría distraído, dando tiempo a estudiantes y profesores para huir o esconderse, o habría hecho que se rindiera o se suicidara, dijo.

«¿Elegir entrar o elegir huir? Scot Peterson eligió huir», dijo Gomes. «Cuando el acusado huyó, dejó atrás a un asesino sin restricciones que pasó los siguientes cuatro minutos y 15 segundos deambulando por los pasillos a sus anchas. Porque cuando Scot Peterson huyó, los dejó en un edificio con un depredador sin control».

Durante su presentación de dos días, el abogado de Peterson, Mark Eiglarsh, llamó a varios ayudantes del sheriff que llegaron durante el tiroteo y a estudiantes y profesores que testificaron que no creían que los disparos procedieran del edificio 1200.

Peterson ha dicho en el pasado que, debido a los ecos, no pudo precisar la ubicación del tirador.

“No acerté”, admitió tres meses después del tiroteo en una entrevista con el programa TODAY de la cadena NBC. “Pero no fue por un ‘no quiero entrar en ese edificio. O no quiero enfrentarme a alguien allí’. No se trató de eso”, dijo y pidió perdón a los familiares de las víctimas.

Fallo del sistema de radio del sheriff

Eiglarsh, el abogado defensor, también hizo hincapié en el fallo del sistema de radio del sheriff durante el ataque, que supuestamente limitó lo que Peterson podía escuchar de los agentes que llegaban.

Los videos de seguridad muestran que 36 segundos después de que comenzara el ataque de Cruz, Peterson salió de su oficina a unos 100 metros del edificio 1200 y subió a un auto con dos guardias de seguridad civiles desarmados. Llegaron al edificio un minuto después.

Peterson se bajó del vehículo cerca de la puerta este del pasillo del primer piso. Cruz estaba en el extremo opuesto del pasillo, disparando su rifle semiautomático AR-15. Peterson, que llevaba chaleco antibalas, no abrió la puerta. En vez de eso, se refugió a 15 metros de distancia, en la alcoba de un edificio vecino, con el arma aún desenfundada.

Permaneció allí durante 40 minutos, mucho después de que terminara el tiroteo y otros policías hubieran irrumpido en el edificio.

Peterson llevaba casi tres décadas trabajando en escuelas, incluidos nueve años en Stoneman Douglas.

El jurado de Cruz no pudo llegar a un acuerdo unánime sobre si merecía la pena de muerte.