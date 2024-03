Exembajador haitiano desconoce mandato de Ariel Henry; acusa últimos gobiernos de robarle a Haití

El político y exembajador haitiano Paul Arcelin desconoció el gobierno del primer ministro de Haití, Ariel Henry. Dijo que su país no tiene primer ministro, que Henry se ha nombrado en ese cargo, pero que no lo es. «Actualmente, en Haití no hay gobierno», expresó.

Entrevistado en CDN, Arcelin acusó a los últimos gobiernos de Haití de robar más de 20 mil millones de dólares al pueblo durante los últimos 10 años.

De igual forma, el ex diplomático señaló al expresidente Michel Martelly y otros funcionarios de estar financiando las bandas criminales.

Sostuvo que inseguridad que hoy se vive en esa nación la crearon provechosamente los gobiernos de los últimos 10 años.

Durante la entrevista, Arcelin también dijo que en los próximos días Haití lograra tener un gobierno legítimo. Reconoció que ese país necesita la ayuda de la comunidad internacional para combatir las bandas y devolver la tranquilidad a los habitantes de esa nación.

Exembajador de Haití califica de ladrón a Ariel Henry

De igual forma, en febrero, el exembajador lanzó serías acusaciones contra el primer ministro de la vecina nación, Ariel Henry, a quien calificó de ladrón y de cometer otros delitos.

En esa fecha, el exdiplomático, además, aseguró que el primer ministro haitiano participó en el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

Al ser entrevistado en el programa 55 Minutos, también señaló que el funcionario desempeña el puesto de manera ilegítima.