Muere dominicano tras intervenir en una pelea en El Bronx

“Cuando llegué al hospital que pasé la cortina me dijeron el murió yo por lo menos tenía la esperanza que lo iba a ver con los ojos abiertos y que me diga adiós”, narró desconsolada Yomaira Gómez, esposa de la víctima.

La noticia fue devastadora para Yomaira Gómez quien en apenas dos semanas tendrá un hijo que no conocerá a su padre. Kevin Ramírez, de 27 años, recibió una puñalada mortal este fin de semana nos cuenta su tío, mientras intentaba mantener la paz en esta calle de su vecindario del Bronx.

“Estaban compartiendo los amigos de él y él. Supuestamente habían cuatro a cinco personas que todavía no han sido identificadas que se pusieron con ellos en una trifulca. En sí estaban peleando entre ellos. Ellos le llamaron la atención, ellos tiraban botellas entre ellos, se están mandando trompas y ellos supuestamente trataron de evitar un conflicto entre ellos”, dijo Raymond Ramírez, tío de la víctima.

“Pues uno de ellos se llenó de odio, y de allá viene con un amigo uno con dos botellas y el otro con el puñal cuando los muchachos se dan cuenta y mi sobrino it was too late”, agregó.

Viuda de dominicano muerto en la pelea pide justicia por el hecho

Ahora está viuda que tiene otro hijo de 2 años ahora huérfano de padre pide justicia junto a su hermana gemela quien hace apenas 6 meses vivió la misma pesadilla.

“Cómo tú vienes a hacerle eso a un pobre inocente lo que estaba tratando es de ayudarte. Espero que esa persona que hizo eso pague”, expresó Yomaira Gómez, esposa de la víctima.

“La justicia de Dios existe y nosotros somos hijas de Dios y Dios va a pelear por nosotras y yo sé que se va a hacer justicia por él”, dijo Yomedis Gómez, cuñada de la víctima.

La policía busca a el responsable o los responsables, mientras que para su tío quien prácticamente lo crio nos cuenta la angustia es insoportable.

“Ahora yo no sé si mirando… por la ventana yo no puedo ver a mi hijo ya…es bien difícil”, contó entre lágrimas.

Si tiene información que pueda ayudar a las autoridades a dar con el paradero de los responsables no duden en llamar al 1-888-57-Pista

Por Ricardo Villarini, Noticias Telemundo 47