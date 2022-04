El papa Francisco confirma su disposición de viajar a Ucrania

El papa Francisco ha confirmado su disposición de viajar a Kiev en la medida de lo posible, según indicó en una entrevista concedida al diario Corriere Della Sera el domingo pasado.

"Estaba planeando ir allí. Digo con sinceridad que siempre hay disponibilidad. No hay ningún 'no'. Estoy disponible. Está sobre la mesa. Es una de las propuestas, pero no sé si se puede hacer, y si será conveniente. Todo esto está en el aire", explicó el sumo pontífice.

Papa Francisco pide compromiso de todos para el cese la guerra

Se recuerda que el papa Francisco suplicó a la comunidad internacional que se comprometa a que cese la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia, que calificó de "repugnante" y una "masacre insensata", tras rezar el ángelus en la plaza de San Pedro.

"No se detiene la violenta agresión contra Ucrania, una masacre insensata donde cada día se repiten atrocidades y no hay justificación para esto. Suplico a los actores de la comunidad internacional para que se comprometan para que cese esta guerra repugnante", dijo.

El pontífice lamentó que de nuevo se han lanzado "misiles y bombas contra ancianos, niños, madres, mujeres embarazadas"; además recordó que visitó el hospital Bambino Gesu donde se encuentran algunos niños ucranianos ingresados victimas de los bombardeos.

También quiso recordar a los millones de refugiados que huyen de las bombas y expresó "su dolor" por los que no pueden escapar.

"Ancianos, niños, se quedan a morir bajo las bombas sin recibir ayuda y sin la seguridad, ni siquiera de un refugio antiaéreo", explicó Francisco.

"Es una crueldad, inhumana y sacrílega", repitió Francisco en uno de sus llamamientos más duros desde que empezó la guerra, aunque sin citar a Rusia.