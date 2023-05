El momento en que estrangulan a un hombre en el metro de Nueva York

Un video que está circulando por redes sociales verdaderamente dramático, deja ver cuando un hombre inmoviliza a un vagabundo con antecedentes de problemas mentales, identificado como Jordan Neely, de 30 años, en el metro de Manhattan en Nueva York, asfixiándolo hasta la muerte.

El hombre, de 24 años, intervino cuando Neely, supuestamente, se puso agresivo en un tren del metro el lunes por la tarde, según la policía.

«Empezó a gritar de forma agresiva», dijo Juan Alberto Vázquez, un periodista independiente al New York Post. «Dijo que no tenía comida, que no tenía bebida, que estaba cansado y que no le importaba ir a la cárcel. Empezó a gritar todas estas cosas, se quitó la chaqueta, una chaqueta negra que tenía, y la tiró al suelo».

Fue entonces cuando el hombre, según Vázquez, agarró a Neely por el cuello y lo mantuvo así por cerca de 15 minutos.

Según el video grabado por Vázquez se ve al hombre inmovilizando al vagabundo con su brazo alrededor del cuello, mientras al parecer esperaban la llegada de la policía. El tren estaba detenido.

Según el Post Neely perdió el conocimiento y luego los servicios de emergencia que llegaron a la escena no pudieron reanimarlo.

El hombre que neutralizó a Neely fue detenido y posteriormente puesto en libertad sin cargos.