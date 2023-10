Washington, Estados Unidos.-Las delegaciones de República Dominicana y de Haití se enfrascaron en una discusión ante la reiterada decisión de los haitianos de no detener la construcción sobre el río Masacre.

La discusión se produjo durante la reunión del consejo permanente de la Organización de Estados Américanos (OEA). En la misma República Dominicana y Haití presentaron sus argumentos sobre la crisis que ha provocado el cierre de la frontera entre ambos países. Y que se trata de la construcción de un canal de riego en el río Masacre.

En el encuentro, la delegacion de Haití, encabezada por León Charles, representante permanente ante la OEA, insistió en que no se le puede exigir que pare la construcción del canal sobre río Masacre apelando al derecho que tienen sobre el agua del afluente.

“Mientras que la República Dominicana ha construido 12 diques o represas. Lo que nosotros queremos como gobierno haitiano es el diálogo, pero no se le puede exigir al gobierno haitiano que pare la construcción del primer canal, mientras ya se han construido otros 12 canales, si queremos el diálogo pero insisto mientras la frontera permanezca cerrada hay trabajos que se hacen en el canal La Vigia. El gobienro haitiano promueve el dialgo pero no acepta soluciones impuestas”, respondió Charles en repuesta al canciller dominicano, Roberto Alvarez.

Charles insistió en que el diálogo no puede hacerse bajo la amenazas de las armas ni imponiendo una solcion al pueblo haitiano.

El canciller dominicano respondió de manera enfática al funcionario haitiano que el gobierno dominicano nunca ha tomado las armas para dirimir los conflictos con Haití.

Voy hacer breve, no quiero entrar en una situación no es el espacio ni el medio para tratar de encontrar una solucion, pero si es necesario dejar constancia otra vez de que nosotros los dominicanos no somos los responsables de la sitacion en Haití. Nosotros nunca hemos tomados las artmas en contra de Haiti, jamàs ni una sola vez, ahí esta la historia la pueden buscar.

Roberto Alvarez, canciller dominicano