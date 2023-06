Exgobernador de New Jersey Chris Christie se postula a la candidatura republicana del 2024

Estados Unidos.- Chris Christie, el exgobernador de New Jersey que fungió como asesor de Donald Trump en la campaña a la Casa Blanca en 2016 para convertirse cuatro años después en un crítico declarado del exmandatario, presentó su candidatura a la presidencia republicana para las elecciones del 2024.

Según sondeos realizados la semana pasada, con el 1% de los republicanos inscritos, Christie pretende iniciar la nueva carrera hacia la Casa Blanca de Trump, a quien ha descalificado tildándole de “cobarde” y “marioneta de Putin”. El funcionario de 60 años presentó la documentación pertinente ante la Comisión Electoral y este martes anunciará oficialmente su candidatura en un acto en Manchester (New Hampshire).

El exgobernador cuenta con el apoyo de los republicanos tradicionales, los que deploran las estridencias de Trump, pero a juzgar por su escaso apoyo de un 1% de los votantes registrados, puede correr la misma suerte que en 2016 cuando se retiró de la carrera.

Su equipo afirmó en medios locales de Nueva Jersey que formulará su campaña en tono positivo, con un guiño de esperanza dirigido a la mayoría de EE UU. En su apuesta, Christie se rodea de sus colaboradores tradicionales, los que le ayudaron en la campaña para gobernador de 2009, mucho antes de que la irrupción de Trump desvirtuase las esencias republicanas.

La candidatura de Christie se centrará en marcar un contraste con el expresidente republicano, a quien no solo apoyó en la campaña electoral de 2016, sino también durante su presidencia, hasta retirarle su confianza la misma noche electoral de noviembre de 2020, cuando Trump empezó a decir que los demócratas le habían robado las elecciones.

En la carrera política de Christie figurará para siempre una imagen: su colaboración con el entonces presidente Barack Obama en 2012, cuando el huracán Sandy azotó Nueva Jersey y Nueva York.

A pesar de que esto no fue aprobado por los republicanos, el funcionario afirmó que no habría hecho su trabajo como gobernador si hubiera desairado por razones políticas a un presidente que ofrecía ayuda para su Estado. Pero el gesto no sentó bien a la base republicana, que se lo tuvo en cuenta en las primarias de 2016, en las que vio frustrarse su candidatura.

Casi ocho años después, en un país aún más polarizado, el fuego amigo puede volver a alcanzar a Christie.

