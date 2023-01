Captura del hijo del «Chapo» enfrenta a gobierno y oposición de México

Puedes leer: México niega participación de Estados Unidos en la captura del hijo del Chapo

La captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «el Chapo» Guzmán más buscado por Estados Unidos, enfrentó al gobierno, que la consideró como un «gran logro», y la oposición, que dijo que la violencia en el estado de Sinaloa se debe a una estrategia fallida.

«La detención de Ovidio es una buena noticia para México y un logro del gobierno de México de las Fuerzas Armadas mexicanas«, refrendó el coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ignacio Mier.

Por su parte, el opositor Partido Acción Nacional (PAN) denunció la fallida estrategia de seguridad tras la detención del narcotraficante, que derivó en enfrentamientos violentos y actos de terror en Sinaloa.

«Este es el resultado de la política de abrazos a los criminales, porque desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó liberar a Ovidio Guzmán (en un operativo fallido en 2019), abrió el camino para que todos los narcotraficantes ataquen a la población civil”, afirmó Marko Cortés, presidente nacional del PAN.

La captura del hijo del «Chapo» provocó bloqueos en distintas calles de Culiacán, capital de Sinaloa. Además de enfrentamientos en diferentes puntos de la ciudad y vehículos incendiados.

Desde el también opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), la senadora Claudia Ruiz mostró su solidaridad con las familias sinaloenses «ante los graves hechos de violencia». «Estamos atentos a los anuncios oficiales de las autoridades, quienes deben garantizar la seguridad en todo el país. México merece paz», reclamó.

Sin confirmar participación de EE.UU. en operativo

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo desconocer si agencias estadounidenses participaron en la detención de Ovidio Guzmán.

«No, que yo sepa no. Yo creo que yo lo sabría, no, un 90 %. Digamos hasta lo que yo sé (…) Hasta ahorita, no”, dijo el funcionario durante un encuentro con la prensa.

El canciller habló también sobre el momento en el que ocurrió la detención, pues en varios medios locales ha circulado la versión de que sería «un regalo” para el presidente estadounidense, Joe Biden, pues la captura ocurrió a cuatro días de la visita del mandatario a México.

«Yo creo que no tiene que ver, la verdad, porque este operativo se mantuvo en extrema reserva por parte de las autoridades encargadas de hacerlo y no hubo intermediación o consulta política en el gabinete. Entonces, no hay relación entre la operación policial propiamente y lo de la Cumbre”, añadió.

Ebrard también descartó que Guzmán sea entregado en extradición a Estados Unidos.

Por su parte, el gobierno de Biden evitó hacer comentarios sobre la captura, pese a que Ovidio Guzmán era uno de los hijos de «el Chapo» más buscados por las autoridades estadounidenses.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, se limitó a pedir a los estadounidenses que tomen precauciones si están en Sinaloa. «No puedo comentar nada sobre el tema. He visto los reportes, pero dejo a las autoridades mexicanas que den los detalles«, respondió.

Price dijo que Washington sigue de cerca «la violencia» ocurrida en Culiacán, donde ha habido «reportes de tiroteos y bloqueos». Estos alteraron la vida cotidiana en la ciudad y obligaron a modificar las actividades de las ligas profesionales de fútbol y béisbol.

El hijo del Chapo fue llevado a la capital mexicana y puesto a disposición del agente del Ministerio Público federal para determinar su situación jurídica.

Posteriormente fue llevado a la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). De ahí al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano, donde fue recluido su padre y del que se fugó en 2015.

Fuente: DW