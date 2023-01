México niega participación de Estados Unidos en la captura del hijo del Chapo

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, negó que agencias estadounidenses hayan participado en la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán más buscados por Estados Unidos, cuya captura ha desatado una ola de violencia en Culiacán, norte del país.

“No, que yo sepa no. Yo creo que yo lo sabría, no, un 90 %. Digamos hasta lo que yo sé (…) Hasta ahorita, no”, dijo el funcionario durante un encuentro con medios de comunicación en el marco del 135 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Japón.

El canciller habló también sobre el momento en el que ocurrió la detención, pues en varios medios locales ha circulado la versión de que sería “un regalo” para el presidente estadounidense, Joe Biden, pues la captura ocurrió a cuatro días de la visita del mandatario a México.

“Yo creo que no tiene que ver, la verdad, porque este operativo se mantuvo en extrema reserva por parte de las autoridades encargadas de hacerlo y no hubo intermediación o consulta política en el gabinete. Entonces, no hay relación entre la operación policial propiamente y lo de la Cumbre”, aseveró.

Negó que existiera algún tipo de “intercambio” con el Gobierno de Estados Unidos. “No, no hay”, remarcó.

Ebrard confirmó además que existe una solicitud de extradición en contra del también conocido como “El Ratón”, la cual fue girada el 19 de septiembre de 2019, poco menos de un mes antes de la primera detención de Ovidio, el 17 de octubre de ese año, operativo conocido como “culiacanazo”.

Estados Unidos está presentando solicitud de extradición de Ovidio Guzmán

“Sí, sí está presentado (la solicitud de extradición) y eventualmente me imagino que presentarán elementos; hoy por hoy es lo que tenemos aquí en la cancillería. Entonces sí hay solicitud de extradición y no hay participación, que yo sepa, de ningún agente extranjero en nuestro territorio”, precisó.

Sobre el proceso que se seguirá para poner al capo a disposición de las autoridades estadounidenses, explicó que existe un procedimiento que se debe seguir conforme a las leyes mexicanas, el cual se tendrá que presentar lo más pronto posible, pero negó que eso signifique que se vaya a extraditar a Guzmán en los próximos días.

“No podríamos extraditarlo si es tu pregunta, o proceder a extraditarlo en estas circunstancias el día de hoy o mañana o pasado, no se podría, tenemos que cumplir las formalidades que la ley nos impone”, indicó.

Autoridades mexicanas capturaron a Guzmán, uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, lo que generó bloqueos viales en Culiacán, además de enfrentamientos en diferentes puntos de la ciudad, así como vehículos incendiados y reportes de despojos de vehículos a civiles, desde alrededor de las 04.30 hora local, lo que provocó que la ciudad se paralizara.

Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, junto a su hermano Joaquín Guzmán López, es acusado en Estados Unidos por cargos de asociación delictuosa relacionados con drogas ilícitas.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los hermanos se asociaron para distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana en Estados Unidos provenientes de México y de otras partes del mundo de 2008 al 2018.

Fuente: EFE