Calles de La Habana se renuevan con la llegada de vehículos eléctricos

La Habana, Cuba.-Las calles de La Habana han estado tradicionalmente dominadas por viejos automóviles americanos de la década de 1950. Y por los compactos Lada de la era soviética.

Pero últimamente el paisaje urbano de la capital cubana está cambiando y se ven cada vez más motocicletas, triciclos y cuatriciclos eléctricos. Así lo muestra la agencia AFP en un reportaje preparado en la capital cubana.

Para Sixto González, un taxista retirado, su flamante cuatriciclo eléctrico es una bendición, en una ciudad donde el combustible escasea.

«Este es el futuro del mundo (el transporte eléctrico). Ojalá, a mí me queda poco camino (por la edad), pero ojalá hubiera cogido esto (los carros eléctricos) antes y la vida me diera la oportunidad de tener uno (auto eléctrico) superior y la gasolina, imagínese, luchando con ella durante 50 años, ya no quiero ni olerla.»

Con un precio entre 4.000 y 8.000 dólares, los cuatriciclos se han convertido en la ilusión de muchos habaneros atormentados por las dificultades del transporte.

Si no logran acceder a uno de estos vehículos, muchos cubanos optan por una motocicleta o por un triciclo eléctrico.

Según las autoridades, actualmente circulan en el país entre 40.000 y 50.000 motonetas eléctricas.

Raúl Suárez, empleado de seguridad, dice que los vehículos electricos han representado una salvación ante el alto costo de los combustibles. «Por eso mismo la tuve que comprar (una moto eléctrica) por el pétroleo, se acabó el petróleo y las colas, las colas y las colas son interminables.

Prosigue “entonces dije: vamos a comprar algo para moverme, porque tenía que llevar a mi hija para (la escuela) y al varón (hijo) para el trabajo y he resuelto mucho con ella (la moto), de verdad que sí.»

La mayoría de estas motos importadas de China o Vietnam son ensambladas en la planta Minerva, una antigua armadora de camiones soviéticos.

Elier Perez, Director of Minerva, planta de ensamblado de vehículos eléctricos, adelantó que «nosotros tenemos un proyecto, un objetivo, el objetivo es lograr hacer 10.000 bicicletas (eléctricas), romper una barrera que hemos tenido hasta ahora de nada más hacer 5.000 ciclos, ahora estamos tratando de hacer 10.000.»

Gobierno cubano impulsa vehículos eléctricos

El gobierno cubano empezó a impulsar el uso de vehículos eléctricos hace tres años, introduciéndolos en empresas estatales para su personal.

La prioridad es el transporte público y el de carga para la distribución de alimentos.

Así lo explicó Guillermo González, director de Ingeniería del ministerio de Transporte, «es una política del país ir introduciendo paulatinamente los carros eléctricos, con esto disminuimos el consumo de combustible, tanto de diésel como de gasolina y al mismo tiempo disminuimos la contaminación de CO2 a la atmósfera.»

Los problemas para encontrar combustible se arrastran desde 2019, cuando Washington endureció las sanciones contra Cuba, bloqueando el arribo de tanqueros venezolanos. El suministro de petróleo se desplomó de 100.000 barriles diarios a cerca de 56.000 en promedio en 2021.

A esto se suma el déficit de generación de energía eléctrica desde hace casi un mes por fallas y trabajos de mantenimientos en termoeléctricas del país.

Las autoridades igual aseguran que ese déficit no impide el funcionamiento de los vehículos eléctricos y confía en que pronto se recuperen las termoeléctricas para que Cuba tenga energía suficiente.

