Biden niega mala gestión de documentos y contrasta caso con el de Trump

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó el jueves las acusaciones de que manejó incorrectamente documentos gubernamentales confidenciales, contrastando enérgicamente su caso con el del expresidente Donald Trump.

Es y estableciendo un contraste con los problemas legales de alto riesgo de Trump el mismo día que la Corte Suprema escuchó los argumentos en un caso que podría sacar a Trump de la carrera presidencial.

Biden, a veces desafiante y amargamente jocoso con los periodistas llamados para los comentarios de último minuto, cuestionó firmemente que hubiera retenido y compartido «intencionalmente» materiales clasificados, como se dijo en un informe publicado ese mismo día.

«Estas afirmaciones no sólo son engañosas, sino simplemente erróneas», afirmó.

El informe del fiscal especial Robert Hur concluyó que no se deberían presentar cargos penales y que muchos de los documentos clasificados encontrados en las oficinas y la casa de Biden se conservaron por error.

En una declaración más temprano ese día, Biden dijo que estaba «complacido» de que el fiscal especial hubiera «llegado a la conclusión que creí desde el principio que llegarían: que no se presentarían cargos en este caso y el asunto ahora está cerrado».

Biden esquivó preguntas sobre informe

Esa noche, esquivó preguntas sobre una sección del informe en la que el autor describía al presidente de 81 años como «un anciano comprensivo, bien intencionado y con mala memoria«.

«Tengo buenas intenciones, soy un hombre mayor y sé qué diablos estoy haciendo», respondió Biden a un periodista que le preguntó por su memoria y citó las preocupaciones de los votantes sobre su edad. «He sido presidente, puse a este país nuevamente en pie. No necesito su recomendación».

Bob Bauer, el abogado personal de Biden, también rechazó el informe en un comunicado, acusando a Hur de «destrozar» el tema de la investigación «con comentarios críticos extraños, infundados e irrelevantes».

«El fiscal especial no pudo abstenerse de un exceso de investigación, lo que tal vez no sea sorprendente dadas las intensas presiones del actual entorno político», decía la declaración de Bauer. «Cualquiera que sea el impacto de esas presiones en el informe final, éste incumple las regulaciones y normas del departamento».

Los detractores de Biden intervinieron al cabo de una hora.

«La conferencia de prensa del presidente esta tarde confirmó en vivo por televisión lo que el informe del fiscal especial describió», publicó el presidente de la Cámara, Mike Johnson, en la plataforma de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter. «Él no es apto para ser presidente».

Biden enfrenta críticas por manejo de documentos

Biden no es el único presidente que enfrenta críticas por su manejo de los documentos. En 1973, un reportero del Washington Post que había almorzado en 1970 con el entonces ex presidente Lyndon B. Johnson, escribió que «el ex presidente vino preparado con la mercancía en forma de pilas de papeles marcados como Top Secret y Top Secret Sensible.

Una y otra vez leyó varios memorandos, cartas y otros documentos para respaldar sus posiciones».

Trump enfrenta 40 cargos por delitos graves por su presunto mal manejo de documentos clasificados después de dejar el cargo.

Trump, en un comunicado, dijo que el caso de Biden era «100 veces diferente y más grave que el mío». Y añadió: «No hice nada malo y cooperé mucho más».

El caso de Trump es la primera acusación federal contra un presidente estadounidense. Él se ha declarado no culpable.