Asesinan dominicana de un disparo en la cabeza en Manhattan

Nueva York – Valeria Ortega, una dominicana de 64 años, nativa de Santiago de los Caballeros, murió de un disparo en la cabeza mientras caminaba por una acera de Manhattan, Nueva York.

Los familiares viven un dolor insoportable luego de que las autoridades encontraron a la dominicana, muerta con una herida de bala en la cabeza en una acera de la Ciudad de Nueva York a plena luz del día, asesinada por una bala perdida disparada por dos tiradores que se enfrentaron en la intersección de la calle Dickman y la avenida Vermilyea en el vecindario Inwood del Alto Manhattan ayer lunes a las 11:30 de la mañana.

La Policía de la Ciudad de Nueva York señaló que respondieron a una llamada al 9-1-1 alrededor de las 11:31 a. m. sobre una persona baleada en las cercanías de Dyckman Street y Vermilyea Avenue dentro de la sección Inwood de Manhattan.

El esposo de Ortega le dijo a Telemundo 47 que su pareja era una buena persona y que se siente muy mal por sus dos hijos. Él afirmó que su esposa caminaba hacia una tienda cuando alguien le disparó. Los paramédicos llevaron a Ortega al hospital donde fue declarada muerta.

Luis Seafley, que trabajaba en su puesto de mercadería en la esquina de Dyckman Street y Vermilya Avenue, se paró a unos pies de distancia de los disparos que mataron a Ortega.

Sobre el hecho

«Escuché tres disparos. Cuando la vi caer, me di cuenta de que eran reales. Me asusté. Salí a correr… me refugié en el banco», dijo a Telemundo 47 Luis Seafley, que trabajaba cerca de la zona donde ocurrió el hecho.

Los policías encontraron al menos tres impactos de bala y una de ellas rompió una de las ventanas de un banco. El hecho se mantiene bajo investigación.