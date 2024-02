Asciende a 36 el número de heridos tras derrumbe de mina en Venezuela

Caracas, Venezuela.- El Gobierno de Venezuela comunicó este domingo del aumento a 36 del número de heridos por el derrumbe acontecido el pasado lunes en una mina ilegal en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), 20 más respecto al balance anterior, además de 16 fallecidos, cifra que se mantiene.



«Tenemos ahorita 36 personas lesionadas o heridas que ya han sido atendidas», informó el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, a la multiestatal Telesur.



Asimismo, en un video publicado en la red social X, antiguo (Twitter), aseguró que, de momento, no se han hallado más cuerpos sin vida. Del mismo modo, Pérez Ampueda expresó que, no han recibido denuncias sobre personas desaparecidas.



Afirmó que continúan las operaciones en la localidad de La Paragua -cercana a la mina ilegal Bulla Loca-, con la participación de más de 85 funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. También, de distintos organismos de seguridad ciudadana.



En ese sector, señaló, también se brinda atención prehospitalaria. Esto, no solo a las personas que se encontraban en el yacimiento ilegal sino al resto de los habitantes locales que lo requieran.

«La fuerza de tarea humanitaria va a permanecer aquí, en La Paragua, hasta que nosotros tengamos la certeza de que no tenemos ninguna situación o algo derivado de la mina», agregó Pérez Ampueda a Telesur.

Con relación a la cantidad de fallecidos en el derrumben

El Gobierno informó la noche del miércoles que se habían registrado 16 víctimas mortales, una cifra que, hasta el momento, las autoridades nacionales mantienen invariable.

El jueves, sobrevivientes del derrumbe aseguraron a EFE que el Gobierno miente sobre el número de fallecidos. Los afectados exigieron conocer los datos reales y mantener la búsqueda de las personas que, afirman, aún se encuentran tapiadas.

Algunos lancheros y pescadores se sumaron al trabajo voluntario de rescate y traslado de heridos desde que se produjo el derrumbe, una tarea en la que persistieron el viernes, según pudo constatar EFE en La Paragua, ubicada a cuatro horas de navegación por río de la mina.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) evacuó a 384 personas de Bulla Loca. Esto, según informó el viernes el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez.

