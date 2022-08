“Tengo familia de la comunidad”: así fue como Yuri garantizó no odiar a las personas LGBT+

Leer también: El Choliseo de PR se rinde a los piés de Tokischa

A lo largo de los años, Yuri no sólo ha destacado por su talento musical, sino por las múltiples declaraciones que ha dado sobre las personas LGBT+; que se han considerado homofóbicas o violentas. Pero, una vez más, la jarocha mencionó que ella no tiene nada en contra y señaló; que un ejemplo de ello es que tiene familiares que pertenecen a la comunidad.

Fue durante un encuentro con los medios retomado por De Primera Mano donde la cantante de éxitos como La Maldita primavera; remarcó que ya no le sorprende que el tema sea constantemente retomado.

“Es una pregunta que ya viene desde hace cinco años, para mí es como natural. Al principio sí me asustaba y le decía a Dios: ‘Ya que no me pregunten, por favor’, pero ya como que lo tomo más natural. En ningún momento hay ninguna entrevista en donde yo hable mal de la comunidad, yo amo a la comunidad”, comenzó a decir.

En este sentido, la veracruzana apuntó que estas declaraciones se pueden comprobar ya que, desde su perspectiva; tener amigos o conocidos que se consideren parte de la comunidad LGBT+ es un indicador de su aprecio hacia la diversidad.

“Tengo gente a mi alrededor, amigos entrañables, familia de la comunidad. Estuve en Veracruz y tengo dos sobrinas de la comunidad y me fueron a saludar”, comentó.

Cabe recordar que hace unas semanas, Yuri causó polémica después de que publicar el video de su nueva canción, Euforia, ya que -durante el video oficial- sus bailarines utilizaron banderas de la comunidad LGBT+ en su performance. Por ello, el audiovisualse vio repleto de comentarios con el hashtag #YuriLaMenos, haciendo alusión a que, debido a sus declaraciones, Yuri es la menos indicada para utilizar símbolos de la comunidad para decorar su escenario.

“Si te peinamos, maquillamos o bailamos para ti ahí sí existimos, pero no se nos ocurra casarnos o adoptar porque ahí sí no #Yurilamenos”, “Como homosexual te digo que me parece una completa falta de respeto que utilices NUESTRA BANDERA, siendo la persona que eres”, “No queremos una mugrosa canción, queremos una gran disculpa pública Yuri! #YuriLaMenos”, fue como se expresaron algunos internautas.

Qué dice Yuri sobre las acusaciones de homofobia

Esta no es la primera vez que Yuri intenta deslindarse de los múltiples señalamientos; que ha recibido a lo largo de los años respecto a comentarios de odio hacia la comunidad LGBT+.

“Pues que no, no me lo he ganado (los señalamientos), porque yo tengo mi forma de pensar. Sin embargo, nunca hay algún programa que avale que yo soy homofóbica, no hay nada, nunca he hablado mal de ellos. Yo no tengo que pedirle disculpas a nadie. Hay mucha gente de la comunidad que me sigue queriendo y; aparte mis conciertos se siguen llenando de gente y van con sus parejas, entonces a mí me vale” dijo.

Fuente: INFOBAE