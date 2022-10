WhatsApp Premium: las funciones principales de esta versión de pago

Puedes leer: Todas las novedades que llegan a los grupos de WhatsApp

Una nueva actualización de la versión beta de WhatsApp para los sistemas operativos Android y iOS ha permitido conocer algunas de las características de una versión premium de la aplicación que podrían estar disponibles en próximos lanzamientos oficiales.

WhatsApp Premium está actualmente en una fase de prueba para los usuarios que tienen una cuenta de negocios en la aplicación; y la utilizan como una plataforma de atención a clientes.

Sin embargo, según la página web de WABetaInfo, que reporta sobre estas características; la posibilidad de acceder a una cuenta de empresas no será exclusividad de la versión premium de la app. Sí lo serán las características adicionales que estarán disponibles como:

Link de chat personalizable para negocios

Actualmente los negocios tienen acceso a una función que les permite establecer un link para dar a los usuarios una comunicación directa con la cuenta de WhatsApp Business.

Sin embargo, la versión premium de esta característica permitirá que los administradores del perfil de una empresa establezcan un enlace personalizado que coincida con el nombre del negocio y, por lo tanto, sea más fácil para los clientes el recordar el link, quienes podrán encontrar una vía más rápida para contactar los servicios de una empresa.

Mientras se mantenga la suscripción premium, los usuarios de WhatsApp para empresas podrán cambiar el nombre del link cada 90 días y ninguna otra compañía podrá reclamar ese link como suyo. Sin embargo, si se deja de pagar la membresía, tanto el enlace como el nombre pueden ser utilizados por otro usuario de esta versión de la plataforma.

Función multi dispositivo en WhatsApp

Los usuarios de WhatsApp Business verán una mejora notoria en su capacidad para conectar varios dispositivos con una misma cuenta; pues con la suscripción premium de pago se podrán vincular hasta 10 de ellos para tener mayor capacidad de gestión de los mensajes; sobre todo si el negocio es grande o tiene demasiados clientes.

La inclusión de estas funciones premium, a las que podían añadirse otras en el futuro; no significa que aquellas actualmente disponibles funcionarán de una manera distinta. Las personas que deseen tener una cuenta de WhatsApp Business en un plan premium pueden unirse por medio de un pago a través de App Store para iOS o Play Store para Android.

En caso de que ya no se desee realizar el pago o que se quiera interrumpir la suscripción, al igual que cualquier otro servicio; se seguirá teniendo el acceso a las características durante el periodo pagado y una vez excedido ese tiempo, se retornará a las funciones regulares. Los clientes de las empresas no perderán ninguna funcionalidad cuando se retorne a la versión gratuita.

Por el momento, la versión de WhatsApp Business premium no ha sido lanzada a las betas en todos los países del mundo. Aquellos que sí forman parte del programa beta pero que no se encuentren en esos territorios no deben preocuparse si no encuentran WhatsApp Premium dentro de las opciones configuración de la aplicación

Por el momento no se conoce si WhatsApp tenga planeado expandir la capacidad de sus pruebas beta; para incluir a más países dentro de esta fase y tampoco se sabe si esta función de suscripción de pago estará disponible para los usuarios de Android y iOS (o al menos uno de ellos); en la próxima actualización de la aplicación.

Fuente: Infobae