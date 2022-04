Viral: Le reprocharon en un restaurante el tamaño de sus pechos

Una mujer que salió a cenar para celebrar su cumpleaños se sorprendió cuando otra mujer le dijo que el tamaño de sus pechos "le distraían".

Adrienne Airhart estaba disfrutando de su comida de cumpleaños y decidió quitarse el chal, solo para recibir un comentario grosero de una mujer en la mesa junto a la suya.

La podcaster de Los Ángeles, en Estados Unidos, compartió cómo la mujer le dijo que sus senos le "distraían" antes de levantarse y pasar a otra mesa.

Adrienne, que tiene unos 30 años, luego recurrió a Twitter para compartir su experiencia en una publicación que ahora se ha vuelto viral.

“Esta noche, en la cena de mi cumpleaños, me quité el chal y la señora de la mesa de al lado dijo: ‘Bueno, eso es una distracción’ y movió las mesas. ¡Todavía lo tengo!”, escribió.

Luego agregó que el incidente fue un ejemplo de “prejuicio contra los grandes naturales”.

This was me last night. I’m not even that hot the lady was just a hater. (Though her date did talk to me when she went to the bathroom…you can hear him) 😂 pic.twitter.com/JsFyWWdf0y

— Adrienne Airhart (@craydrienne) April 18, 2022