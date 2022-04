La popular rapera Cardi B reaccionó ante el video del hombre que fue encontrada por su mujer intimando con otro al frente de su casa en Nueva York, Estados Unidos.

Dijo que si le hubiera sucedido a ella, era probable que ella le quitará la vida al hombre en el mismo lugar.

Indicó Cardi B que se le destrozó el alma al ver esa escena. Pero que en las redes tienen ya que para con el bullying, por que el hombre puede verse sumergido por la depresión y hasta llegar a quitarse la vida.

El caso de Alex Pasola se viralizó el lunes cuando se difundieron los videos grabados por la esposa en donde exponía la infidelidad del padre de su hija dentro de su vehículo, supuestamente teniendo relaciones con una persona de su mismo sexo.

La joven habló en un programa y dijo que esta no fue quien difundió los audiovisuales que recorrieron las redes sociales.

Confesó que grabó los videos y los envió por un grupo de WhatsApp de personas conocidas y que de ahí alguien se encargó de darlos a conocer.

"Él me dijo que estaba llegando a la casa. Mi hija pregunta por su papá y me doy cuenta que está parqueando, pero no sube. Pues tomo a la niña, bajo y me encuentro con semejante cosa, un hombre encima de mi ex, el padre de mi hija (...) No le deseo a nadie que viva algo así. Es una cosa asquerosa".