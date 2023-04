Los trastornos que provoca el autismo en economía de las familias

A 15 años de que se iniciara la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, en República Dominicana miles de familias sin recursos se enfrentan al trastorno que esto causa en sus economías.

Los gastos mensuales en que debe incurrir una familia cuando uno de sus miembros padece de autismo superan los 100 mil pesos mensuales. El pago de terapias adecuadas, alimentación, salud y educación, esto no es solo un problema para las personas de escasos recursos, los de clase media tampoco pueden costearlo.

Desde el año 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas, designó el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 100 niños en el mundo tiene autismo, este trastorno representa un conjunto de dificultades y alteraciones que afectan al desarrollo neurológico de los niños en edades tempranas, que abarcan un grupo de trastornos como son: síndrome de Asperger, autismo clásico, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no especificado.

El autismo es una condición que no distingue clase social, raza o edad, en República Dominicana, como en muchos otros casos, no se tiene el número exacto de cuántos niños o adultos se ven afectados por este trastorno, pero la realidad a la que no podemos hacernos los ciegos es que con el pasar de los años las quejas y lamentos de las familias han aumentado de manera exponencial.

Las caminatas, marchas, protesta, y el encendido de luces de color azul en estos días se han convertido en algo más común con el paso de los años, pero la tan esperada ley no ha llegado.

Cualquier persona podría sentirse conmovido por esta enfermedad, pero ponerse en los zapatos de un padre que a diario sufre la mirada perdida, comportamientos extraños, rabietas sin motivos, juegos imaginativos y el silencio de su hijo, es otra historia, la mala noticia es que este es el diario vivir de muchas familias dominicanas.

Muchas veces la mayoría de los niños que padecen este tipo de trastornó son hijo de madre soltera, quienes no disponen de medios ni recursos necesarios para atender adecuadamente a sus hijos, condición que agrava aún más esta situación.

En julio del 2022, el Senado de la República debatió por varios meses un proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con Trastorno del Espectro Autista sometido por los senadores Franklin Rodríguez de San Cristóbal y Dionis Sánchez Carrasco de Pedernales, sin embargo, este perimió.

Este tipo de pieza legislativa no es nueva en la agenda del Congreso Nacional, estas propuestas llevan más de 11 años ventilándose para terminar engavetada, luego de que, la diputada Yuderka de la Rosa, madre de un niño autista también había sometido un proyecto de ley.

En el país se hace necesario que se legisle favor de una comunidad que solo es visible para algunos el 2 de abril, lo ideal, es que las autoridades fijen su mirada en estas personas todos los días del año y que sean incluidas en la sociedad.