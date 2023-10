Samsung ofrece una experiencia de compra con su nueva tienda Pop Up

Ver muy de cerca los Galaxy Z Flip5 y Z Fold5, tocarlos, recibir datos claves de los asesores de la marca y conocer mucho más del fascinante mundo plegable de Samsung Electronics. Esta y más experiencias para tu agrado y satisfacción te esperan en la nueva tienda Pop Up que abrió sus puertas el 24 de octubre, en el moderno Downtown Center de Santo Domingo.

En el evento de inauguración, realizado el pasado 24 de octubre, influencers y representantes de los medios de comunicación pudieron constatar que, al entrar a este espacio, los usuarios podrán vivir una especial experiencia de compra de uno o varios de sus dispositivos favoritos en un ambiente innovador.

“Samsung siempre a la vanguardia tecnológica ofrece al público local este innovador espacio, para que puedan conocer de cerca las avanzadas aplicaciones y funcionalidades de nuestros dispositivos, mientras disfrutan de una experiencia de compra original y divertida” destacó Won Choi, Director general de Samsung Electronics RD.

En este sentido, Carolina Guzmán, gerente de mercadeo de Samsung Electronics para el segmento móviles, indicó que la Samsung Pop Up Store ofrece a los consumidores la oportunidad de sumar algún equipo tecnológico a la lista de compras, pensando en los regalos decembrinos. Así, Samsung Electronics, la marca tecnológica preferida de infinidad de usuarios en nuestro país pone a la disposición de toda esta alternativa, para que incluso la combinen con su agenda de entretenimiento y compras en línea, al visitar este moderno mall.

Nuevas ofertas

Carolina Guzmán destacó que, entre las convenientes ofertas especiales que ofrece la Samsung Pop Up Store, hasta el 5 de noviembre los consumidores podrán aprovechar el descuento de hasta 30% al adquirir cualquiera de los nuevos foldables de Samsung, además de recibir atractivos regalos con su experiencia de compra en TiendaSamsungRD.com. Es decir, el cliente podrá disfrutar de la comodidad y seguridad de pagar y retirar en esta tienda Pop Up en Downtown Plaza.

Leer también Freestyle 2da Generación, el futuro de la proyección móvil llega a República Dominicana

Por tanto, si estás pensando en hacerte con uno de estos dos móviles inteligentes que destacan por el versátil factor de forma, las Galaxy Tab S9+ y Tab S9 Plus, el Galaxy Watch 6 y los Buds2 Pro, tienes una cita con la innovación en esta nueva tienda Pop Up. Allí te atenderán y asesorarán en la compra en línea y retiros en la tienda, desde las 10:00 am hasta las 7:00 pm.

A fin de atenderte como lo mereces, se diseñaron sus espacios interiores para que vivas la experiencia de conocer en detalle las formidables funciones de los productos exhibidos, para lo cual asesores de producto te orientarán de acuerdo con tus requerimientos y gustos. Aprovecha esta fantástica oportunidad de unirte a las nuevas tendencias tecnológicas con los nuevos plegables de Samsung Electronics y muchos productos más.