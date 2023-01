Elon Musk: los tuits de 4 mil caracteres llegarán en febrero

Inicia el año y llegan nuevos cambios a Twitter. Elon Musk toma nuevamente su perfil para anunciar una serie de cambios que llegarán a la plataforma dentro de muy poco. Modificaciones a la interfaz, mejor acceso a publicaciones guardadas y los anticipados tuits de 4 mil caracteres forman parte de la lista.

La noche del pasado domingo, el dueño de Twitter, Elon Musk, compartió los detalles de lo que llegará a Twitter en las próximas semanas. Tal y como ya se había anunciado, la red social experimentaría cambios sustanciales en su diseño y funcionamiento, una de las actualizaciones prometidas por Musk que más ha dado de que hablar desde su llegada.

Easy swipe right/left to move between recommended vs followed tweets rolls out later this week.



First part of a much larger UI overhaul.



Bookmark button (de facto silent like) on Tweet details rolls out a week later.



Long form tweets early Feb.