¡Alerta! hackean y filtran en internet el código fuente de Twitter

The New York Times descubrió que un hacker filtró en GitHub el código fuente de Twitter lo que no solo supone un robo a la empresa sino también enormes peligros para la integridad de las cuentas de los usuarios ya que los atacantes podrán ver las vulnerabilidades existentes de la plataforma.

El código fuente es un conjunto de archivos que contienen los pasos o instrucciones con un lenguaje concreto que una máquina (ordenador) debe seguir para poder ejecutar o mostrar un programa. En otras palabras, es el código que genera el formato y permite que una app como Twitter tenga las funciones y herramientas que tiene.

La filtración de este tipo de código es muy peligrosa, ya que otro de sus aspectos característicos es que muestra las vulnerabilidades de una app. La situación en Twitter es bastante complicada, ya que el código lo filtraron en GitHub, un foro de desarrolladores accesible para todo el mundo.