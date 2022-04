Rompe récord de maternidad en NY: da a luz gemelos por tercera vez

Kimberly Alarcón acaba de romper el récord de maternidad en Nueva York al dar a luz gemelos por tercera vez en su vida. Suma ahora 10 hijos en total en su familia, nueve concebidos por ella de manera natural y otro adoptado.

“Las probabilidades de que suceda tres veces seguidas son muy inusuales”, certificó la Dra. Angela Silber, quien en sus 20 años en el Westchester Medical Center nunca había visto algo así. Todo comenzó cuando Alarcón, ahora dueña del récord de maternidad, dio a luz a sus primeros gemelos “dicigóticos” o fraternos, que vienen del lado de la familia de su padre.

Kimberly Alarcon gave birth to twins Kenzy and Kenzly at Westchester Medical Center on Monday, the third set of twins she and her husband have had, giving them 10 children altogetherhttps://t.co/ThxK5YcoKy

