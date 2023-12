Red flags de un narcisista: lo que debes saber

Una persona narcisista acabará haciéndote sentir que eres inferior

Quizás existan en tu relación algunas señales que te hacen sentirte realmente incómodo. Sin embargo, aún no has podido identificar cuál es la razón exacta. Habla demasiado de sí mismo y de sus problemas y proyecta una imagen idealizada de sí mismo que, si lo piensas, no es exactamente la real.

La personalidad narcisista

Según el psicólogo Stephen Johnson, un narcisista es una persona que “ha enterrado la verdadera expresión de sí mismo en respuesta a heridas tempranas, y la ha sustituido por un falso, altamente desarrollado, yo compensatorio”.

Por tanto, la imagen tradicional del narcisista enamorado de sí mismo no es la imagen que corresponde al real. Por el contrario, el narcisista no está enamorado de sí mismo, ni mucho menos, sino que está enamorado de la imagen idealizada que se ha hecho de sí mismo.

En realidad, son personas profundamente heridas y con baja autoestima, que se esconden bajo un yo idealizado para no afrontar la realidad. No es nada fácil tratar con un narcisista. De hecho, su necesidad de sentirse un ser superior e idealizado puede incluso llevarle a menospreciar e infravalorar al otro.

Comportamientos de un narcisista

1. Su conversación no es una conversación

Mantener una conversación con un narcisista puede convertirse en un hastío infinito, en una experiencia realmente frustrante. Esto es así porque, en realidad, el narcisista no “conversa”, sino que mantiene un interminable y tedioso monólogo. No es un diálogo, no existe intercambio.

De hecho, aunque intentes tomar el turno de palabra con algún “bueno”, “pues”, “en realidad”, no te permitirá participar. Y esto porque el narcisista sabe de todo y mejor que nadie. Tus comentarios, si alcanzas a expresarlos, serán ignorados o corregidos.

2. La conversación gira en torno a “yo, yo, también yo y yo”

El tema de conversación acabará siempre girando en torno a sí mismo. De hecho, incluso en conversaciones con más personas, intentará siempre tomar el turno para volver la conversación sobre sí mismo. Por esta razón, los narcisistas son personas que interrumpen constantemente, tomando el turno de palabra sin respetar a los demás.

Además, no sólo no escuchan a los demás, sino que acaban ignorándolos y monopolizando cualquier velada. Por esta razón, si tu pareja es un narcisista, es lógico que te sientas menospreciado y desvalorado.

3. Le gusta romper las reglas

El narcisista necesita sentirse diferente y superior. Por esta razón, es habitual que personas narcisistas disfruten rompiendo algunas reglas. Por ejemplo, no respetando algunas normas de tráfico, llevándose a casa material de oficina, etc.

Estas acciones les hacen sentir que se encuentran por encima de las reglas, las leyes y la sociedad. Sienten que son impunes y superiores.

4. Proyecta una imagen falsa de sí mismo

Es la característica externa básica del narcisista. Pasan demasiado tiempo arreglándose, por ejemplo, porque tienen que impresionar a los demás. Además, normalmente incluso se enorgullecen delante de los otros: “Mira qué bien me sienta esto”, “mira qué especial que soy”.

En efecto, deben crear la idea en los demás de que es necesario que se les admire. No obstante, en realidad, son seres profundamente inseguros y con baja autoestima.

5. Al principio, era encantador

Al principio, su imagen creada hará de él un gran conquistador, aunque con el tiempo, esta imagen caerá por sí sola.

Cuando intentaba conquistarte era encantador. Veías a una persona carismática y persuasiva, encantadora y detallista. No obstante, conforme la relación iba avanzando y el interés por la conquista desapareciendo, te fue relegando a un segundo puesto.

6. Si estás saliendo con un narcisista, es un héroe excepcional

Al sentirse superior, crea una imagen idealizada de sí mismo que él mismo cree. En efecto, se presenta como un héroes o heroína, alguien extremadamente excepcional y superior a los demás. Por esta razón, estará convencido de que no eres nada sin él.

7. Algunos son victimistas

Una buena manera de llamar la atención de los demás es presentarse como víctima. De este modo, conseguirán que olvides tus necesidades y que te centres en ellos. Su objetivo desde el principio.

No obstante, esto también puede suceder en cualquier momento. El narcisista suele darse por “aludido” constantemente, de forma que te hace sentir culpable por cómo le tratas si no es lo que quiere.

8. Es un manipulador

Los otros no son más que algo o alguien que utilizar para cubrir sus necesidades. Por ejemplo, pueden escoger una pareja que es una persona realmente bella físicamente únicamente para demostrar a los demás cierto estatus.

Lo que deberías hacer para que las cosas cambien:

En primer lugar, muestra que te molesta. En efecto, debes dar a entender las cosas que te molestan, como no poder mantener una conversación, que siempre sean sus necesidades la prioridad, etc. Háblale de que tú también eres importante y tienes tus propias necesidades y demandas.

Mantente positivo. Incluso a la hora de explicar al narcisista que tú también existes, debes hacerlo de forma que no entienda que tal situación te molesta demasiado.

Mantente enfocado. Aunque la persona narcisista intente en todo momento hacerte ver que él y sus objetivos son más importantes, recuerda que también tienes los tuyos. No te dejes llevar y no olvides que tú también tienes personalidad, necesidades, objetivos y sueños.

Reconoce que esta persona necesita ayuda. Si quieres seguir con la relación, es importante que comprendas que el narcisista, en el fondo, es una persona insegura y con baja autoestima. Quizás, en este sentido, puedas incluso ayudarle.

Fuente: Mejor con salud